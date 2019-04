La controversial "batalla amorosa" que libraron Paulina Rubio y Alejandra Guzmán por un hombre

A principios de los años noventa, Paulina Rubio y Alejandra Guzmán protagonizaron una fuerte controversia en la que se vieron involucradas en un triángulo amoroso con el rockero Erick Rubín, quien para entonces era uno de los músicos más famosos del momento.

La historia comenzó luego de que, estando con Rubio, el roquero se fijara en Guzmán y decidiera terminar con la intérprete de "Ni rosas ni juguetes". La disputa amorosa tomó entonces más fuerza y ambas artistas emprendieron una guerra interna por el amor de aquel hombre.

El portal noticioso de RCN Radio detalló que en esa época "las maniobras que implementaron se enfocaron en canciones y temas que se convirtieron en éxitos en las carreras de cada una".

"Alejandra Guzmán le dedicó a su colega la canción ‘Hey Güera’, con la cual buscaba dejarle en claro hasta donde estaría dispuesta a llegar con tal de proteger el amor que sentía por el rockero en ese momento", precisó RCN Radio.

Rubio, por su parte, decidió responder de la misma forma y lanzó su famoso tema "Mio", el cual dedicó a Rubín para demostrarle el amor que aún sentía por él.

Pese a que la pelea por el amor del músico continuó ante los ojos de los seguidores de ambas cantantes, las cosas cambiaron luego. Erick terminó su relación con Guzmán y decidió regresar con Rubio. La reconciliación, sin embargo, no duró mucho tiempo y finalmente el músico decidió estar solo.

Durante algunas entrevistas, Guzmán fue interrogada sobre la inspiración de "Hey Güera" y si se trataba de un mensaje directo para "La chica dorada".

“Sí, y me la escribió mi productor porque sabía que yo andaba con Erick, pero entonces ella me lo bajó”, afirmó la cantante.

Rubio no tardó en enterarse sobre la respuesta de su colega y respondió que Guzmán "se lo bajó (a Erick)".

“’Me lo bajó’ significa que él escogió (…) La verdad es que Alejandra me cae bien, pero en la guerra y en el amor todo se vale”, respondió Paulina Rubio.

Aunque para muchos tal problema amoroso había finalizado con la separación del rockero de ambas estrellas, todo parece apuntar que todavía existen secuelas de este pleito personal. Hace unos meses, Guzmán no dudó en lanzar críticas al talento de Rubio.

La disquera de Paulina publicó en diciembre pasado unas fotografías de ella en una presentación del programa "La Voz México". La publicación tuvo lugar en Instagram y entonces Alejandra decidió atacar a la intérprete de ‘La chica dorada’.

“No cantas”, escribió la mexicana en el post.

Pese a que Guzmán eliminó el comentario, varios fans de Rubio capturaron esto y lo compartieron en redes sociales.