La crítica | Lo que Reagan le dejó al cine (...y viceversa)

Tras el gobierno de Jimmy Carter, el ánimo estadounidense estaba muy golpeado. Aunque la Guerra Fría terminaría apenas una década después, no lo parecía hacia 1979, cuando los rusos invadieron Afganistán. La relativa tibieza diplomática yanqui de inicios de los 80 fue interpretada domésticamente como debilidad, aún más luego de la crisis de los rehenes norteamericanos en Irán.

Ronald Reagan venció a Carter y hacia enero de 1981 enfrentó el reto de insuflar un espíritu ganador a su nación, echando mano del manual del patrioterismo occidental: deportes e industria del espectáculo.

La narrativa consistía puntualmente en convertir a Estados Unidos en ganador, en recordar la teoría presbiteriana de la predestinación, en sembrar en el corazón de América el apetito por la reivindicación. Y además de en atletas como Carl Lewis, Mary Lou Retton y Greg Louganis, ese espíritu encontró su plataforma perfecta en el cine de la primera mitad de la década.

El mejor cine de perdedores reivindicados se produjo en esos años: desde dos horribles secuelas de Rocky (la III y la IV), "El Karate Kid", "Escape a la victoria", "Rambo: First blood" y "El Natural" hasta "Los Cazafantasmas", elegías sobre la tenacidad, victorias improbables convertidas en épica lacrimosa.

Cada uno un éxito de taquilla, poco mérito artístico se le dio a esas producciones, con personajes de profundidad risible, guiones repletos de lugares comunes y la inexcusable escena del aplauso en cámara lenta.

Curiosamente, treinta y tantos años después, muchos de esos contenidos sobreviven de mejor modo que el recuerdo de Reagan y de aquella época nefasta en la que la cultura yanqui se contagiaba de un gen santurrón mientras Oliver North y otros peores que él comerciaban armas con todo el mundo.

Uno de ellos es "Cobra Kai", la serie disponible en Netflix que hace las veces de secuela de las películas de la saga "El Karate Kid". En ella, los antagonistas originales Daniel Larusso y Johnny Lawrence reviven su rivalidad, involucrando a una nueva generación, profundizando (¡al fin!) en sus personajes.

La historia se sostiene merced a las bastante decentes actuaciones de Ralph Macchio y William Zabka, y ya que el universo original de la saga no incluía más que a una decena de personajes, no quedaba otro camino que renunciar a los guiños, a las apariciones estelares (¿un holograma del Señor Miyagi? No...) y construir un cosmos.

Acaso recomendarla sería un exceso, pero la seriecita se merece una oportunidad. Además de por algunas muy buenas líneas sobre el valor de la amistad, el honor y todo el palabrerío anexo made in Stallonelandia, "Cobra Kai" marca uno de los posibles caminos para la mitología ochentera, que es darle reload con distancia crítica, ampliando universos en lugar de agotándolos.

Si bien la industria del espectáculo no renunciará a los odiosos remakes, la mayoría de ellos condenados al fracaso (en lo que a los 80 respecta, apenas salvando al "Mad Max" de Tom Hardy), el homenaje que no aspira a superar ni a prostituir lo que fue sino a contar nuevas historias con el material original corriendo por sus venas es cada vez más convincente como expresión artística y como negocio.

Está por verse si otros cánones culturales de aquella década, "Volver al Futuro", "Los Goonies" o "Highlander", no pierden demasiado en su relanzamiento. Es que como nos recuerdan los karatecas cincuenteros, ni todo el celuloide envejece bien ni todo el cine de culto sobrevive al mal gusto de sus fanáticos.