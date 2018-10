La desconocida (y truculenta) vida del actor detrás de Tattoo en “La isla de la fantasía”

Quizá el momento más recordado de la serie "La isla de la fantasía" es cuando Tattoo gritaba con excitación: "¡El avión, jefe, el avión!". Era el aviso de nuevos visitantes y el inicio de una historia extraordinaria.

Detrás de ese pequeño personaje estaba el actor francés Hervé Villechaize, quien nació en París, Francia, el 23 de abril de 1943. Según recoge en su biografía imdb.com, él dejó de crecer muy temprano y su padrastro, quien era médico, buscó cómo curarlo.

Siendo un adulto, su estatura era 1.19 metros.

Estudió en Bellas Artes de su ciudad natal y expuso pinturas elaboradas por él. Migró a Estados Unidos a la edad de 21 años. Se dedicó a la pintura, la fotografía y a la actuación en teatro y cine.

Entre sus trabajos más recordados están "The man with the golden gun" (1974) y la serie de televisión "La isla de la fantasía" (a partir de 1977), donde siendo Tattoo compartió con Mr. Roarke, un personaje interpretado por el actor mexicano Ricardo Montalbán.

En 1983, con ya varios años de éxito de "La isla de la fantasía", Villechaize pidió ganar la misma cantidad de dinero que Montalbán. Entonces el francés ganaba $25,000 por capítulo, según IMDB.

Los actors Villechaize y Montalbán en la exitosa serie "La isla de la fantasía". Foto LPG / Archivo

La discusión terminó con su salida de la serie, lo que fue el principio del fin: el programa se vino abajo al no tener a Tattoo en su elenco.

Después de eso, Villechaize se volvió alcohólico y cayó en la depresión. El sábado 4 de septiembre de 1993 escribió una nota antes de suicidarse de un disparo en el patio de su casa. Murió más tarde en un hospital de North Hollywood, Los Ángeles, California (Estados Unidos).

En su vida tuvo dos esposas: Anne Sadowski (1970-1979) y Camille Hagen (1980-1982). Se divorció de ambas. Al momento de su muerte, su novia era Kathy Self, a quien dejó sus pertenencias y los derechos de sus obras en su texto de despedida.

En esa nota reclamó que su familia no se esforzó en ayudarle para hacerle frente a una dura vida, en la que desde pequeño hizo frente a burlas por el enanismo.

En los últimos meses de su vida aumentó su sufrimiento debido al tamaño de su órganos. Diversas fuentes hablan que sus pulmones eran muy pequeños y otros sitios web mencionan que sus órganos eran de tamaño normal, un serio problema debido a su cuerpo pequeño.

Según imdb.com, tenía que dormir de rodillas porque no le era posible respirar si trataba de conciliar el sueño acostado.

Tattoo en uno de los capítulos de "La isla de la fantasía".

Más allá de Tattoo

Sacha Gervasi, entonces un joven periodista, entrevistó a Villechaize en 1993, justo una década después de su salida de "La isla de la fantasía". Sería una entrevista nada fuera de serie a una exestrella, una conversación casi de rutina sobre un pasado exitoso, pero el periodista se llevó una sorpresa con los detalles de la historia que conocería.

Al terminar las preguntas programadas, el mismo Villechaize insistió en contarle más de él y no quedarse con las monótonas consultas sobre su tiempo de gloria.

De ahí surgió la información para que, 25 años después del encuentro, Gervasi escribiera un guión y dirigiera una película, "My Dinner with Hervé". El filme es protagonizado por los actores Peter Dinklage (figura estelar de la serie "Juegos de Tronos") y Jamie Dornan (protagonista de la trilogía "Cincuenta sombras de Grey").

La películas fue estrenada el sábado pasado por HBO.

Dornan y Dinklage en el póster de "My Dinner with Hervé".

La producción se hizo realidad después de más de una década de tener el proyecto entre el escritor/director Gervasi y Dinklage. Se grabó en el mismo hotel donde se reunieron originalmente.

En 1993, Gervasi y Villechaize se reunieron en tres ocasiones en cinco días. Entonces el artista recordó, entre otras cosas, los intentos de su padrastro por "curarlo" de su enanismo en clínicas de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania.

"Es una persona tremendamente compleja, contradictoria, valiente, loca, hilarante, maravillosa y peligrosa. Él era la persona más original que creo que había conocido, así que le prometí que algún día contaría su historia", ha dicho recientemente Gervasi.

Los encuentros dejaron al reportero con varias horas de grabación en audio. Aproximadamente una semana después recibió la noticia del suicidio de Villechaize.

Después de la fama de "La isla de la fantasía", Villechaize fue parte de un anuncio de Dunkin' Donuts y en España se hizo célebre al imitar al expresidente Felipe González.