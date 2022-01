La despedida de Amanda Miguel a Diego Verdaguer: “No se cómo vivir sin tu hermosa presencia”

Amanda Miguel, “La Ladrona” del corazón de Diego Verdaguer, quien falleció el jueves pasado víctima del covid-19, le escribió unas emotivas palabras acompañando una imagen del cantante con alas de ángel.

“Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días”, le escribió la también cantante, quien estuvo junto a Verdaguer desde 1975.

En esa misma publicación, también le expresó: “Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre ������♾”.