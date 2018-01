La difícil y sorprendente historia de este exMenudo que se volvió stripper (+Fotos)

Sin duda Ángelo García de 41 años “sabe a chocolate”... como dice una de las canciones del grupo juvenil Menudo.

"El Wero" ingresó a Menudo cuando tenía 11 años de edad, luego de audicionar en unas vacaciones que hizo con su familia a Puerto Rico. Durante su etapa con el grupo (1988 y 1990), coincidió con Ricky Martin y Sergio Blass en la alineación.

La figura escultural del exinterprete tiene una explicación. Él asegura que lo violaron tres veces, entre los 7 y los 14 años, y ejercitarse fue la salida que encontró para construir un escudo para que nadie le hiciera daño.

"Primero fue un vecino que vivía a dos casas a nuestro lado. Luego, alguien dentro de la gente que administraba Menudo, que siempre estaba cerca del círculo de la banda, me abusó sexualmente”, aseguró el cantante, algo que siempre fue negado por representantes de la banda.

Fundación contra el acoso y más confesiones:

"Cuando salí de la banda, un maestro dentro de la escuela también lo hizo. Y si comparto esto de mi vida es para enseñarle a la gente que se puede salir adelante", agregó en otras entrevistas. “Eso me inspiró para entrar al gimnasio. Y voy a ser honesto: cuando empecé a entrenar fue porque yo sufrí abuso sexual y bullying”.

El modelo y artista abrió una fundación sin fines de lucro llamada “Be Free Foundation”, con la que pretende ayudar a niños y niñas víctimas de bullying.



Diversos medios afirman que en 2010 “salió del clóset” pero él no lo llama así. "Tras sufrir las violaciones, al crecer, tuve muchas confusiones con mi sexualidad. Y por mucho tiempo pensé que por eso era gay. Estuve con una terapista para tratar de descifrar mi sexualidad. Y me di cuenta que no me quiero casar con la etiqueta gay o 'straight'. He tenido sexo con hombres y mujeres, así que me di cuenta que amo al ser humano", explicó en 2015.

Tras su salida de Menudo, García continúo con sus estudios en Psicología y música pero además trabajaba en clubes nocturnos. “En la universidad yo empecé a trabajar como stripper. Ese baile comenzó como una manera de hacer dinero rápido, pero con el tiempo me encantó. Podía mostrar mi cuerpo siendo un artista y me daba gran satisfacción ver el placer que le daba a la audiencia con verme”, cita la revista People.