“La dirección siempre me ha interesado”

Desde “X-Men: First Class” hasta el drama de Shakespeare “Macbeth”, Michael Fassbender se ha puesto en la piel de adaptaciones cinematográficas de personajes muy diversos. En la del thriller de Jo-Nesbø “El muñeco de nieve”, el actor germano–irlandés interpreta a un comisario noruego: el obsesivo y bebedor Harry Hole debe descubrir el misterio que se oculta tras la desaparición y asesinato de varias mujeres.

Conoció a Jo Nesbø durante el rodaje. ¿Le preguntó sobre su papel?

No. Me llevó a escalar. Sinceramente, apenas le pregunté por el personaje. Tampoco pregunté a los escritores en películas anteriores. Simplemente pasamos tiempo justos y hablamos de todos los temas posibles. Además es bastante buen escalador. Yo no.

Pese a eso, ¿le gusta rodar sus propias escenas de riesgo?

No me gusta necesariamente, pero hago lo que el coordinador de escenas de acción espera. Trabajo con el equipo de esas escenas y ellos evalúan lo que puedo hacer. Lo que puedo, me gusta hacerlo yo mismo, porque me hace ilusión. Pero si el peligro es demasiado alto como para que pueda romperme algo y subir los costes de producción porque obligaría a interrumpir el rodaje, entonces prefiero dejárselo a otros.

“El muñeco de nieve” se ha rodado en Oslo. Pese a la nieve y el frío parece que no llevaba demasiada ropa. ¿Pasó frío?

No fue tan malo. Llevaba calzoncillos largos. Llevaba tanta ropa debajo como era posible. Pero también era un frío seco. Me pareció bastante fresco y agradable. Oslo es fantástico...

El comisario Harry Hole, al que interpreta en “El muñeco de nieve”, es un gran fan de la música. Eso le debe de haber gustado. Incluso quiso ser músico...

Sí, totalmente, me encanta la música. Tenía 17 años y quería ser guitarrista, pero entonces vino a visitarme mi amigo y tocó de verdad. Entonces me quedó claro que (la música) no era para mí porque no era tan bueno. No tenía ese talento. En ese momento tomé mis primeras clases de interpretación.

¿Qué desafíos le gustaría afrontar en el futuro?

Me gustaría dirigir. Es en cualquier caso algo que haré pronto. Ahora tengo ya más de 20 años de experiencia en la actuación. Y la dirección siempre me ha interesado. Espero que sea el momento. Se están moviendo un par de cosas, pero no me gustaría hablar de ellas todavía, por si acaso no llegan a nada. Sería desagradable.