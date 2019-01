La espada Excálibur tiene nuevo portador: Alex

La leyenda del rey Arturo tiene sus orígenes en la literatura europea. La historia de este personaje, reconocido por sus caballeros de la mesa redonda, la ciudad de Camelot y su espada Excalibur, ha sido llevada a la gran pantalla en múltiples ocasiones. Una nueva propuesta llega para modernizar el mito: "Nacido para ser rey" ("The Kid Who Would Be King").

La película, que se estrena este día en las salas de cine del país, presenta una historia llena de aventura y fantasía. En la trama, un grupo de niños se embarca en un viaje épico para impedir los planes de una amenaza medieval.

El protagonista de la historia no se llama Arturo, sino que Alex. Es el joven actor Louis Ashbourne Serkis el que se encarga de dar vida al personaje. Serkis ha tenido participaciones en series como "Taboo" y películas como "Mowgli: Legend of the Jungle".

Dean Chaumoo, Tom Taylor, Rhianna Dorris, Noma Dumezweni, Rebecca Ferguson y Angus Imrie complementan el reparto principal. Imrie, de hecho, se encarga de interpretar a otro de los personajes más reconocidos del universo de Arturo: el mago Merlín. El actor lo encarna cuando es joven, mientras que Patrick Stewart hace las veces de Merlín adulto.

Joe Cornish es el director de la película. El cineasta es más reconocido por su trabajo como guionista en proyectos como "Ant-Man" y "Las aventuras de Tintín".

La película ha recibido muy buenas críticas. David Fear de Rolling Stone dijo que "sabe vender una visión del mundo y ofrecer una aventura de niños en un producto sin debilidades". David Ehrlich de IndieWire expresó que es "realmente encantadora".