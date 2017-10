La esposa de Harvey Weinstein anunció su separación

Era una de las voces que todavía no se había pronunciado sobre el tema. Hablaron las actrices acosadas; habló el acosador ; salieron otras actrices a apoyar a sus pares y apenas un puñado de estrellas masculinas de Hollywood se indignaron con lo ocurrido. Ahora, Georgina Chapman, la diseñadora y esposa del productor Harvey Weinstein, emitió un comunicado para "separarse" de las acusaciones que pesan sobre su marido.

"Mi corazón se rompe por todas las mujeres que han sufrido un tremendo dolor a causa de estas acciones imperdonables. He decidido dejar a mi marido. Cuidar a mis hijos pequeños es mi prioridad y le pido a los medios de comunicación privacidad en este momento ", expresó Chapman en una declaración publicada por la revista People.

Chapman y Weinsten se casaron en 2007 y tienen dos hijos, India Pear de 7 años y Dashiell Max Robert, de 4. En un primer momento, cuando The New York Times dio a conocer su informe con acusaciones de varias actrices y empleadas del productor, Weinstein aseguró que su esposa lo respaldaba. "Ella está cien por cien conmigo. Georgina y yo hemos hablado de esto en profundidad", le había dicho al New York Post.

Ahora, al productor no le quedó otra opción que reconocer públicamente este nuevo golpe. "Estoy en terapia y quizás, cuando esté mejor, podamos reconstruir la relación", dijo a través de un portavoz a Page Six. "Durante la última semana, ha habido mucho sufrimiento para mi familia y asumo la responsabilidad. Me senté con mi esposa Georgina, a quien quiero más que a nada, y hablamos de qué era lo mejor para nuestra familia. Discutimos la posibilidad de la separación y la animé a hacer lo que sentía en su corazón. La entiendo, la quiero y quiero a nuestros hijos y, con suerte, cuando esté mejor estaré en su vida de nuevo", añadió.

La pareja se conoció en una fiesta en Manhattan, en 2004. Ese mismo año, Chapman funda su marca, Marchesa, que resultó todo un éxito gracias al empuje y la publicidad que le dieron las grandes estrellas en las distintas alfombras rojas. De hecho, hay quienes aseguran que Weinstein obligaba a las actrices que trabajaban con él a llevar en eventos la ropa que diseñaba su esposa bajo amenaza de no volver a contratarlas o no brindarle promoción a sus películas.

Este golpe se suma a la decisión de la junta directiva de su estudio, The Weinstein Company, de despedirlo. Y desde que esa noticia se dio a conocer, más actrices de la talla de Gwyneth Paltrow y Angelina Jolie revelaron que también fueron víctimas de acoso por parte del productor, complicando aún más su situación.