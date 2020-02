La estrella sin su propio óscar

La codiciada estatuilla que otorga los premios Óscar jamás la ganó. Kirk Douglas se convirtió en una de las celebridades principales de la meca del cine, tras haber protagonizado iconicas películas. Pero esto no fue suficiente para que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas le concediera su propia presea, pese a sus tres nominaciones.

Olivia de Havilland y Kirk Douglas eran los únicos sobrevivientes de la llamada Época de Oro de Hollywood. Su galantería y talento le dieron distinción frente al resto. Creció en un barrio pobre, pero sus ganas de salir adelante lo llevaron a ser un atleta brillante y entusiasta, compitiend en la Universidad de St. Lawrence.

Sus primeros empleos fueron de mesero y ascensorista pero era tan bueno para el estudio que consiguió una beca de actuación e ingresó a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Hizo su debut en Broadway en "Spring Again" y cautivó a los espectadores con su virilidad y barbilla hendida.

Aunque en tres ocasiones la Academia le dio la espalda, finalmente en 1996 recibió un título honorífico. Su primera nominación le llegó con la historia de boxeo "Champion"(1949), aunque la estatuilla fue a parar a Broderick Crawford por "All the Kings Men" en una edición en la que también aspiraban al premio Gregory Peck por "Twelve O’Clock High" y John Wayne por "Sands of Iwo Jima".

Sin embargo, Yul Brynner se impuso con "The King and I" en el año que vio una candidatura póstuma para James Dean por "Giant" y una nominación para Laurence Olivier, su futuro compañero de reparto en "Spartacus", por "Richard III".

Sus años dorados

A pesar de esos reveses, Douglas, con 79 años, recogió orgulloso el óscar honorífico que le entregó la institución décadas después de que el actor ofreciera sus mejores trabajos. Y lo hizo apenas dos semanas después de haber sufrido una trombosis que le afectó el habla.

"Veo a mis cuatro hijos. Están orgullosos del viejo", dijo el intérprete del "hoyuelo de oro" desde el escenario del Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, donde unas filas más abajo Michael Douglas no podía dejar de sonreír y aplaudir.

"Y yo también lo estoy. Orgulloso de ser parte de Hollywood durante 50 años. Pero esto es para mi esposa, Anne. Te quiero. Los quiero a todos y les doy las gracias por estos 50 maravillosos años", añadió tras recibir el premio de manos de Steven Spielberg.

La Academia indicó entonces que le hacía entrega del óscar por su trayectoria, por "50 años de fuerza creativa y moral en la comunidad cinematográfica". Y el propio Spielberg resaltó su labor decisiva para "hacer trizas" la caza de brujas en Hollywood.

De hecho, en su libro "¡Soy Espartaco!", publicado en 2012, Douglas narraba las dificultades que tuvo que sortear durante el rodaje de aquella mítica producción, cuando el senador Joseph McCarthy atemorizaba a los cineastas estadounidense incluidos en su lista negra de comunistas.

Este año, irónicamente, a solo cuatro días de celebrar la gala de los Óscar, el cine tuvo que afrontar un muy triste adiós con su muerte. "Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy", comunicó su hijo Michael Douglas.