La experiencia de oír a García Márquez en el celular

“Escribo para que mis amigos me quieran más”. “El único momento de la vida en que me siento yo mismo es cuando estoy con mis amigos”. Gabriel García Márquez (1927-2014) supo siempre que su mayor triunfo, además de su legado literario, fue haber reunido tantos amigos a lo largo de su vida, como lo repitió hasta el cansancio.Por eso, si nuestro nobel de literatura estuviera vivo, además de los muchos homenajes y llamadas que habría recibido mañana de sus amigos, con motivo de sus 90 años, se habría despertado también con la sorpresa de escuchar su obra en un audiolibro.La editorial Random House llevó a este formato seis libros de Gabo: "El coronel no tiene quien le escriba", "Crónica de una muerte anunciada", "Memoria de mis putas tristes", "Doce cuentos peregrinos", "Del amor y otros demonios" y "Vivir para contarla".El salto de la obra del autor de "Cien años de soledad", de la que también se están celebrando 50 años de su publicación, es un desarrollo natural en el mundo editorial, a tono con los adelantos tecnológicos de empaquetamiento de contenidos.Así lo explica Ana Ximena Oliveros, directora de Comunicaciones de Random House Colombia, quien destaca que la vida agitada del mundo moderno ha llevado a que muchas personas se decidan por el audiolibro. En especial en sus tiempos muertos, mientras están en un trancón vehicular o en el transporte público, por ejemplo.Si bien, el audiolibro tuvo un auge hace unos años con el disco compacto, para audiencias como las personas con discapacidad visual o de la tercera edad, su proyección hoy es mayor, gracias al crecimiento exponencial de los dispositivos electrónicos. Es el caso de teléfonos inteligentes, tabletas y computadores, en donde se descargan con solo dar un código, como los libros electrónicos y las canciones.“En este momento es definitivo el comportamiento que hay de consumo digital. Se tiene estipulado que cerca de un 72 por ciento de los consumidores de cualquier producto, empieza su proceso de compra en el mundo digital: redes sociales, blogs o periódicos. Entonces, para nosotros esta tendencia nos permite mostrarle a las gente que el contenido lo va a poder conseguir siempre en el formato de su preferencia”, anota Oliveros.El actor bogotano Diego Trujillo, quien grabó con su voz El coronel no tiene quien le escriba y Crónica de una muerte anunciada le contó a EL TIEMPO lo feliz que se sintió cuando le hicieron la propuesta de ser la voz de estas dos obras de García Márquez.“Yo descubrí a Gabo con La hojarasca, cuando era joven, y fue un libro que me impactó muchísimo. Y de ahí en adelante he leído todo lo que he podido de él. Entonces, el reto de leer la obra de este maestro es inmenso, pero además con la particularidad de sus textos y esa riqueza de vocabulario tan asombrosa. Fue un honor y un inmenso orgullo leer estos libros”, comenta Trujillo.El actor explica que, a diferencia de lo que se puede pensar, a él le tocó hacer el proceso inverso de desaprender a la hora de entrar a grabar en el estudio.“Si bien yo he hecho locuciones, comerciales, videos institucionales, grabar un audiolibro es otra historia. Hay que entender que la entonación es lo de menos y que la voz tiene que ser lo más neutral posible, para que el lector tenga la posibilidad de usar su imaginación”, explica.Para entrar en ese ritmo narrativo, Trujillo cuenta que hizo una relectura de los dos libros antes, para asimilarlos, y que lo ideal fue hacer jornadas de grabación seguidas, para que los textos conservaran la fluidez y continuidad ideal.Agrega que cada libro, que duró una semana grabando en un estudio con una supervisión directa desde España por Skype, le ofreció desafíos diferentes.“En Crónica de una muerte... hay momentos en el que el narrador se convierte en periodista. Entonces, hay que cambiar las voces del narrador a los personajes que está entrevistando. Ahí hay una sutileza y una dificultad. Con el Coronel también hay que pasar a la voz de la mujer”, agrega el actor, que en algunos momentos terminó hasta metiéndole acento costeño.Sobre el proceso de producción, Oliveros anota, por su parte, que los libros son grabados por reconocidas voces de cada país, en estudios especiales de Estados Unidos, España y América Latina.“Este año esperamos llegar a los 200 títulos grabados. Las exigencias de calidad de la producción hace que el precio del audiolibro se acerque al de uno de papel”, agrega la experta de la editorial.Todos los audiolibros de este proyecto de Random se pueden descargar en las plataformas Audible.com o Audioteka.es, a precios que promedian los $10.