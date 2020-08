La familia una palanca para superar las pérdidas durante la pandemia

Las pérdidas son un proceso que todos los seres humanos afrontan durante su vida, ya sea la muerte de un familiar; la partida de un amigo, suspensión de empleo, cambio en la forma de hacer actividades diarias, o la pérdida de una oportunidad de estudio o negocio, son situaciones inevitables y muchas veces inesperadas que todos enfrentan. Sin embargo, la crisis creada por la pandemia de covid-19 ha provocado que más personas lo vivan al mismo tiempo y sean más conscientes de los sentimientos que esto genera.

Según Idalia Cabezas, psicóloga y directora ejecutiva de CAPED LIFE, es normal que durante estos momentos las personas perciban una mezcla de emociones pues todos han sufrido algún tipo de pérdida o cambio, pero es en estos casos cuando es aún más importante ser amoroso y comprensivo consigo mismo y buscar apoyo en quienes lo rodean. "Para enfrentar una pérdida es importante permitirse vivir las emociones. Hay que entender que no es malo sentirse enojado, decaído o triste, pues lo que está viviendo es una situación difícil y fuera de lo normal", comentó Cabezas.

Este proceso afecta tanto a niños, jóvenes y adultos, sobre todo durante esta situación de pandemia en la que todos, independientemente de la edad, han sufrido algún cambio significativo en su estilo de vida. Para Cabezas, un punto clave para superar una etapa de duelo, es que las personas identifiquen "qué han perdido" y sean capaces de expresarlo, pero también logren reconocer "qué han ganado". Para esto, una de las recomendaciones es crear espacios de conversación familiar donde los integrantes puedan expresar sus sentimientos, sin temor a ser juzgados y que nadie minimice sus opiniones.

"Es importante validar los sentimientos del otro. Si mi hijo adolescente me dice que está triste porque no ha visto a su novio o novia del colegio, no hay que minimizarlo pues para él o ella es algo que le genera preocupación", explicó la experta. Asimismo, agregó que es importante reconocer en familia los aspectos positivos que han surgido tras la pandemia, como tener la oportunidad de pasar más tiempo en casa, aprender a usar nuevas tecnologías o valorar más los pequeños momentos.

Un duelo es similar a una herida y para ello necesita pasar un proceso de curación, el cual posee ciertas etapas. En un primer momento está el enojo y la frustración. Es normal que tras la pérdida de una oportunidad de crecimiento, un empleo, o la muerte de un familiar, la persona se sienta molesta o que busque un culpable.

Como segunda etapa se encuentra el dolor. Una vez la persona ha comprendido lo que ha perdido y lo que esto significa, es común sentirse triste, desmotivado y sin ganas de hacer nada.

Por último llega la aceptación, la cual nunca es sencilla, pues no solo implica admitir que algo ha terminado o cambiado, también es el momento donde las personas intentan adaptarse a la nueva normalidad ya sea tomando acciones para cambiar su situación, iniciando de nuevo o superando miedos. En esta etapa el apoyo familiar es necesario pues se convierten en un soporte emocional para seguir adelante.