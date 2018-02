La "flaca" Lili Estefan, ¿Con otro hombre?

Lili Estefan anunció su separación con lágrimas en los ojos hace un par de meses y un paparazzi intentó, recientemente, vender unas fotografías suyas con otro hombre. La productora de "El Gordo y la Flaca" recibió las imágenes. "¿Qué hago con esto?", le preguntó, según narró Lili durante su programa.

Estefan explicó que, pese a que trataron de vender las fotos como si se tratara de una nueva relación amorosa, en realidad fueron tomadas en el 2012, para un segmento del programa. El hombre la cargó porque, durante la producción, Lili se lastimó uno de los ligamentos de su pierna.

"Hay hasta video del momento en que me carga porque estábamos grabando y por alguna razón yo me llevé el ligamento completo y no podía caminar”, explicó Lili, antes de que corrieran rumores.