“La forma del agua” y “Las horas más oscuras”, armadas para el Óscar

Los tiempos de guerras son un gran contexto para desarrollar historias. Por ejemplo, más con un carácter histórico, está “Las horas más oscuras”, que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial —al igual que “Dunkerque”—. Mientras que, llena de fantasía, “La forma del agua” se establece durante la Guerra Fría.

La mejor película es...

Ambas películas tendrán que enfrentarse en la ceremonia de los Óscar de este año. Con un mayor armamento parte “La forma del agua”, cuyo oficial al mando, Guillermo del Toro, parte con buenas opciones para ganar el premio a mejor director. Pero también “Las horas más oscuras” tiene un gran soldado: Gray Oldman, quien podría agenciarse por primera vez el premio a mejor actor.

“La forma del agua”

La máxima nominada en esta entrega busca conquistar la ceremonia de este año.



87

“La forma del agua” recibió 87 puntos en Metascore de IMBd a partir de 53 reseñas de medios especializados.

92%

La cinta fue aprobada por un 92 % de críticas en Rotten Tomatoes.

1962

La historia se desarrolla en 1962. Todos los carros de la sala de exposición tienen ese número.

1954

La criatura de la película se inspiró fuertemente en la de “La criatura de la laguna negra de 1954”.

40

Guillermo del Toro escribió historias largas de fondo de los personajes. Algunas de 40 páginas.

95%

De acuerdo con Dan Laustsen, director de fotografía de la cinta, 95 % de la película se grabó en interiores. Las escasas escenas en el exterior requirieron mucha lluvia creada artificialmente.

2014

Del Toro conoció a Sally Hawkins en los Globos de Oro de 2014. Estaba algo ebrio cuando la eligió para el proyecto.

27

Una adaptación novelada de la cinta escrita por Del Toro y Daniel Kraus será lanzada el 27 de febrero.

12

La filmación de “La forma del agua” duró 12 semanas. El presupuesto estimado que tuvo el proyecto fue cerca de $19.4 millones.

3

Esta es una de las tres propuestas nominadas a mejor película en las que participa el actor Michael Stuhlbarg. También lo hace en “Call Me by Your Name” y en “The Post”.

13

La película obtuvo 13 nominaciones al Óscar. Además de competir a mejor película y mejor director, también compite a mejor actriz (Sally Hawkins) y mejor actriz de reparto (Octavia Spencer).

Guillermo del Toro

Esta es la primera vez que el cineasta mexicano opta al premio a mejor director. De ganarlo, se uniría a Alfonso Cuarón (en 2014) y Alejandro González Iñárritu (en 2015 y 2016) como ganadores del premio Óscar en esa categoría.

“Las horas más oscuras”

El actor Gary Oldman ha sido elogiado por su interpretación del primer ministro británico Winston Churchill.

75

La película de Joe Wright logró un puntaje de 75 en Metascore, a partir de 50 reseñas.

86%

En Rotten Tomatoes, la cinta obtuvo un 86 % de aprobación con 211 reseñas a favor y solo 35 en contra.

2012

Esta es la segunda vez que Gary Oldman compite a mejor actor. Antes lo hizo por “Tinker Tailor Soldier Spy”, en 2012.

$30

Millones aproximadamente fue el presupuesto de “Las horas más oscuras”, según IMDb.

1

Oldman dedicó un año para estudiar a Churchill antes de la filmación.

2

Solo dos de las nueve películas nominadas al máximo galardón no estuvieron en el top 10 del AFI. Una fue “Las horas más oscuras”.

26

Oldman dijo que 26 miembros de la familia de Churchill fueron al estreno.



2017

John Hurt murió de cáncer en 2017. Él dio vida a Neville Chamberlain que falleció de cáncer en 1940.

6

La película está nominada a seis premios de la Academia, la mayoría técnicos (maquillaje, vestuario, etc).

Joe Wright

El cineasta británico quedó fuera de la categoría de mejor director. Hasta la fecha, nunca ha competido por un premio Óscar, aunque sí ha tenido proyectos que han competido en años anteriores, como “Orgullo y prejuicio” (2006) —nominada a cuatro premios— y “Atonement” (2007) —ganadora de un premio por su banda sonora—. El director se encuentra desarrollando su próximo proyecto, “Stoner”, con Tommy Lee Jones.