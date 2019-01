La foto ardiente de Kim Kardashian vestida de angelito que calienta Instagram

Kim Kardashian hizo arder Instagram con una foto que se tomó en el Halloween pasado. La famosa publicó la imagen en donde aparece con un atuendo extremadamente sensual de encaje y brillos con unas alitas que la hacían ver como un angelito inocente.

La madre de 3 luce espectacular y los fans no esperaron mucho para reaccionar a la ardiente imagen.

"Eres un ángel de mujer", escribió un fan. "Mi ángel persona", otro seguidor comentó. "Kim, ¿por qué eres tan perfecta??, otro fan se preguntaba. "Ya lo eres, ahora y siempre. Un beso y una flor", también se pudo leer entre los comentarios.

Kim Kardashian antes había compartido una foto de cuando era pequeña que enterneció a todos sus seguidores. Incluso, entre los comentarios había gente que decía que se parecía a su sobrina Penelope, hija de Kourtney Kardashian.

Anteriormente, Kim publicó una imagen muy extraña, cuando mostró sus "grillz", una dentadura tapizada de brillantitos.

Las opiniones sobre la imagen fueron divididas con algunos comentando su gusto por el "bling" mientras que otros no gustaron por la tendencia de la Kardashian más famosa.

“Siempre me gusta lo que usas y todo pero brillante los dientes, que feo, eres bonita no necesitas brillante en los dientes”, escribió una seguidora. “Por favor no, por favor detén estos disparates”, otra fan comentó.



