La foto de Kim Kardashian en traje de baño con la que causó revuelo en Instagram

La empresaria Kim Kardashian sorprendió a los usuarios de redes sociales al compartir una fotografía en un pequeño traje de baño mientras se está ejercitando.

Entre la oscuridad y con un gran flash que contrasta su espectacular cuerpo, se ve a la influencer con maquillaje y una larga peluca rubia haciendo ejercicio con sus brazos en una dorsalera, usando sólo un pequeño bikini negro unido por los costados, dejando al descubierto su abdomen.

La imagen tiene más de 27 mil comentarios, entre ellos el de su hermana Khloe Kardashian, quien escribió: “Bien, ahora sólo estás jugando con mis emociones”.

La empresaria robó miradas y suspiros luego que se conociera que el programa Keeping Up With The Kardashians llegará a su final después de 20 temporadas. Para las integrantes del clan Kardashian Jenner fue algo complicado tener que despedirse luego de tantos años de haber grabado y tener que compartir gran parte de sus vidas con las personas que veían su programa, sin lugar a dudas habrá algunos millones que extrañarán ver sus aventuras y su forma de vida.

Kim Kardashian ha sido socialité desde que tenía 19 años, posteriormente se convirtió en modelo de diferentes marcas cuando triunfó al lado de su familia con el reality Keep it Up With the Kardashians. También, sacó su propia marca de fragancias, cosméticos y vestimenta, siendo ella la modelo principal.