La foto en bikini de María Celeste Arrarás que alborotó las redes sociales

La periodista María Celeste Arrarás deslumbró a sus seguidores con una fotografía en la que usa un traje de baño negro durante sus vacaciones en Grecia.

A pesar de que es una foto muy recatada, los usuarios de Instagram se alborotaron y la llenaron de piropos y comentarios positivos por su belleza.

Además, reconocieron que sus vacaciones son bien merecidas, ya que en la descripción de la imagen la puertorriqueña escribió: "No emails, no texting, no celulares, solo un posting al día para que sepan que estoy viva".

“Trabajas mucho. Periodista, conductora, madre, hija… Claro que te mereces esas vacaciones”, le respondió uno de sus seguidores.