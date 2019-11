La "generación Z" avanza en Hollywood

MILLIE BOBBY BROWN

Esta joven de 15 años es toda una estrella pese a su corta edad. No solo es actriz y modelo, sino toda una emprendedora. De hecho, recientemente ha sacado su propia línea de productos de belleza, “Florence by Mills”, completamente veganos y “cruelty free”.

Millie saltó a la fama por su papel en la serie de la plataforma Netflix, “Stranger Things”. Pero también ha trabajado como actriz en las dos últimas entregas cinematográficas de “Godzilla” (la segunda de ellas en postproducción) y, además, va a dar el salto a la producción convirtiéndose en la productora más joven de Hollywood participando en las películas basadas en la saga “The Enola Holmes Mysteries”.



MAISIE WILLIAMS

¿Quién no conoce a Arya Stark? La dueña de “Aguja” es, sin duda, uno de los personajes más queridos de “Game of Thrones”... Pero, más allá de la ficción, “una chica” tiene nombre y ese es el de Maisie Williams, la encargada de darle vida durante ocho temporadas.

Además, a sus 22 años, esta joven actriz también ha trabajado en la exitosa serie “Doctor Who” en 2015, y en el cine ha participado en películas como “The Falling” (2015), “Mary Shelley” (2017) o “iBoy” (2017).



JADEN SMITH

Su apellido ya anticipaba su fama, y es que es hijo, ni más ni menos, que del gran Will Smith.

Como su padre, ya está hecho todo un actor y rapero. Saltó a la fama, más allá de por su linaje, por su papel en “The Pursuit of Happiness”, en la que actuaba junto a su progenitor . Ahora, con 21 años, ya ha cosechado otros éxitos como “The Karate Kid” (2010) o “After Earth” (2014).



SAOIRSE RONAN

Tiene 25 años y, pese a esa juventud, ya ha sido nominada tres veces a los Óscar (como Mejor Actriz de Reparto por “Atonement” de 2007 y como Mejor Actriz por “Brooklyn” de 2015, y “Lady Bird”, de 2017). Además, tiene ya un Globo de Oro a Mejor Actriz gracias a su papel en “Lady Bird”.

Y estos son solo algunos de los muchos títulos que componen la extensa filmografía de esta actriz irlandesa-estadounidense. Algunos ya son de categoría, como “The Lovely Bones” (2009), “The Host” (2013), “Loving Vincent” (2017) o, recientemente, “Mary Queen of Scots” (2018).



FINN WOLFHARD

Es otro de los protagonistas de “Stranger Things” quien, además, saltó al cine gracias al remake de “It”, en cuya secuela también ha trabajado. Y es que con 16 años, Finn ya está hecho todo un profesional de la actuación.

Además, pone voz a uno de los personajes del "remake" de la serie televisiva “Carmen Sandiego” y podrán disfrutar de él en la gran pantalla en otras películas como “The Turning”, “The Goldfinch” o “The Addams Family”, todas este 2019.

Y, por si eso fuera poco, además del joven Finn es vocalista y guitarrista de la banda musical “Calpurnia”.



SOPHIA LILLIS

Esta talentosa joven tiene 17 años y, con esa edad, le ha bastado para enamorar con su rostro e interpretación en la gran pantalla.

Tras haber intervenido en películas como “A Midsummer Night's Dream” (2014) o “37” (2016), saltó a la fama por ser, igual que Finn Wolfhard, una de las protagonistas de “It” (2017).

Al igual que a él, pueden verla actualmente en la secuela de este terrorífico filme basado en el libro de Stephen King: “It: Chapter Two” (2019).



DAKOTA Y ELLE FANNING

Estas dos hermanas comparten apellido, fama y profesión y, aunque al principio Elle trabajaba junto a Dakota, sus caminos se han ido forjando por separado.

Dakota, de 25 años, ya tiene a sus espaldas una extensa filmografía: “Man of Fire” (2004), “Hide and Seek” (2005), “Hounddog” (2007), “The Secret Life of Bees” (2008), “Very Good Girls” (2013), “Ocean’s 8” (2018), “Once upon a Time in Hollywood” (2019), y además participa en cuatro de las cinco entregas de “The Twilight Saga”, entre muchas más.

Por su parte, Elle, de 21 años, no se queda atrás: “Babel” (2006), “The Curious Case of Benjamin Button” (2008), “Somewhere” (2010), “Super 8” (2011), “Maleficent” (2014) o “Mary Shelley” (2018) son algunas de las producciones en las que ha intervenido.



GATEN MATARAZZO

Con 17 años, la experiencia de Gaten es, tanto ante las cámaras, como en las tablas de los escenarios.

El joven inició su carrera en los musicales de Broadway, destacando su papel en 2014 en “Les Miserables”.

Pero lo que le ha catapultado a la fama es ser otro de los “chicos Netflix” y trabajar en la serie “Stranger Things”, de cuyo elenco sigue formando parte.

Como curiosidad, la displasia cleidocraneal que sufre el personaje que Gaten interpreta (Dustin), es real, pues él mismo la padece.



HAILEE STEINFELD

Tiene 22 años y una nominación a los Óscar por su papel en el filme “True Grit” (2010), en la que solo tenía 14 años.

Además, Hailee ha trabajado en varias películas como “Ender’s Game” (2013), la segunda y tercera entregas de “Pitch Perfect” (2014 y 2017), o “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018).

Además de eso, esta artista es cantante. Algunos de sus singles han estado en la lista de Billboard 100, como “Most Girls” o “Let Me Go” y lanzó su Ep “Haiz” en 2015.



TOM HOLLAND

Y hablando de Spiderman, si Hailee es Gwen y Spider-Woman, ¿quién es el hombre araña? Pues en las películas “Spider-Man: Homecoming” (2017) y “Spider-Man: Far From Home” (2019), así como en “Capitán América: Civil War” (2016), “Avengers: Infinity War” (2018) y “Avengers: Endgame” (2019), Peter Parker tiene un nombre: Tom Holland.

Pero aunque este sea uno de sus papeles más reconocidos, el joven actor, de 23 años, tiene una filmografía más que extensa, con títulos como “Lo Imposible” (2012), “In the Heart of the Sea” (2015) o “The Current War” (2018).



JAEDEN LIEBERHER

Quizá les suene su apellido porque, efectivamente, este joven de 16 años es hijo del chef estadounidense Wes Lieberher. Aunque parece que su vocación no han sido los fogones, sino la interpretación.

Y es que Jaeden, conocido sobre todo por ser otro de los protagonistas adolescentes en los remakes de “It”, tiene varias películas a sus espaldas pese a su juventud, como por ejemplo, “St. Vincent” (2014), “Midnight Special” (2016) o “The Book of Henry” (2017).



SOPHIE TURNER

La reina en el Norte, Sansa Stark es Sophie Turner, actualmente está casada con Joe Jonas (de los Jonas Brothers) y fue quien le dio vida durante las ocho temporadas de “Game of Thrones”.

Pero, mientras tanto, le dio para ganarse un hueco en la gran pantalla, dando vida a Jean Grey, más conocida como Fénix, en las últimas entregas de la saga X-Men, “X-Men: Apocalypse” (2016) y “Dark Phoenix” (2019).

Además, ha trabajado en otras películas como “Barely Lethal” (2015) y protagonizará la serie “Survive”, de Quibi (como “Netflix” pero en formato de episodios cortos para celulares).