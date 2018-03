La gente negra salvó a la NASA y los blancos al Jazz: Jimmy Kimmel criticó a Trump

Lee también

“Este ha sido un año divertido para las razas. La gente negra salvó a la NASA y los blancos al Jazz y debemos agradecerle eso a Donald Trump”, expresó Jimmy Kimmel, anfitrión de la 89° Entrega de los Premios Oscar 2017, durante el inicio de la gala, reflejando el matiz político que la noche tomaría en todos sus discursos y participaciones importantes.“Nosotros no discriminamos a los extranjeros…excepto solo por su raza y credo”, declaró Kimmel, en clara referencia al veto migratorio del presidente Trump. “¿Se acuerdan cuando decían que los Oscar eran racistas por Donald Trump? ¡Pues, ahora, él es el racista en todo lo del país!”, agregó el presentador con tono sarcástico.De igual forma, Kimmel pidió una ovación de pie para Meryl Streep, quien hace varias semanas envió un recado fuerte a Trump y criticó seriamente al presidente de EUA por sus políticas. “Dicen que Trump va a mandar tuits en mayúsculas desde las 5:00 de la mañana, pero, ¿saben qué?, ¡No nos importa! Así como a Meryl no le importó decirle la verdad al tipo blanco y poderoso”, expresó Kimmel antes de pedir el aplauso para la multiganadora del Oscar."Si trabajas para cualquier cosa que termine en 'Times', les pedimos que salgan del edificio ahora mismo. No queremos noticias falsas. SI trabajan en CNN también, den la vuelta y váyanse", comentó Kimmel, recordando el último altercado entre Trump y la prensa estadounidense.