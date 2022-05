La gira de Alejandro Sanz llega esta noche a El Salvador

El cantautor español Alejandro Sanz se presentará esta noche en el Complejo del Estadio Cuscatlán como parte de "La Gira 2022" que lo traslada por España, Estados Unidos y Latinoamérica. Llega al país con todas las localidades vendidas.

Alejandro Sánchez Pizarro, nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, España. Desde el lanzamiento de "Viviendo deprisa" en 1991 se ha mantenido muy cercano a los temas románticos. El pop y balada lo lanzaron a la fama y le valieron el reconocimiento mundial. Sin embargo, en estos años ha incursionado en otros géneros como la salsa, reguetón, flamenco y rock.

Además de componer e interpretar sus canciones, también toca la guitarra, el piano y el bajo.

Sanz, que visitará nuestro país gracias a Two Shows, suma más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera y es el artista español con el mayor número de Premios Grammy (20 Premios Grammy Latinos y 3 Premios Grammy).

En 2017 fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento de su carrera y significativas contribuciones filantrópicas. Y el 1 de octubre de 2021 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, California.

Sanz tiene 53 años y ha fusionado su talento junto a grandes figuras de la música como Alejandro Fernández, en "A que no me dejas"; Marc Anthony con el tema "Deja que te bese"; The Corrs en "Una Noche"; Residente en "Los Lugares"; Nicky Jam en "Back In The City"; Shakira en "La Tortura" y "Te lo agradezco, pero no", entre otras estrellas.

Su última presentación en El Salvador fue el 7 de mayo de 2016 como parte de su gira "Sirope" en el Estadio Jorge "Mágico" González. Y luego de una larga espera para sus fans esta noche volverá a interpretar sus grandes éxitos.

Discografía:

Alejandro Sanz cuenta con 17 álbumes publicados y todos han obtenido la categoría de múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos. Estos son sus álbumes de estudio:

(1989)

Los chulos son pa’ cuidarlos

(1991)

Viviendo deprisa

(1993)

Si tú me miras

(1995)

3

(1997)

Más

(2000)

El alma al aire

(2003)

No es lo mismo

(2006)

El tren de los momentos

(2009)

Paraíso Express

(2012)

La música no se toca

(2015)

Sirope

(2019)

#ElDisco

(2021)

Sanz