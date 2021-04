La guerra no termina nunca

Con Da 5 Bloods, Spike Lee revisita uno de los temas más recurrentes del cine esta- dounidense de los años 80, la herida abierta de la guerra de Vietnam, sobre el que imprime, desde luego, su muy particular estilo: una reivindicación de la cultura

afroamericana y una buena dosis de humor negro.



Estrenada en Netflix, en junio de 2020, mientras medio Estados Unidos hervía de rabia e in- dignación por la muerte de George Floyd, la cinta relata la historia de cuatro veteranos negros que regresan a Vietnam más de cuarenta años después de la caída de Saigón.



Retornan con la idea de recuperar no solo los restos del que fuera su comandante, “Stor- ming” Norman (interpretado por Chadwick Boseman), sino también un cofre con lingotes de oro que era transportado por un avión siniestrado de la CIA, y al que, entonces, presionados por las urgencias de la guerra, habían enterrado en plena jungla, muy cerca de la improvisada tumba de su líder.



En principio, aquel precioso cargamento estaba destinado al pago de los combatientes lo- cales que apoyaban a Estados Unidos en la lucha contra los comunistas del Vietcong, pero justo antes de caer abatido, Norman había convencido a los otros cuatro miembros del escuadrón de darle un destino diferente: apropiárselo y dividirlo en partes iguales como una especie de repa- ración por parte de un país que los enviaba a morir a una guerra lejana e injusta, en una propor- ción incluso mayor que la de los blancos, pero que en casa les negaba los mismos derechos.



Con ese “leitmotiv”, Lee construye una cinta a caballo entre el cine bélico yde aventuras en la quese entrelazan una serie de subtemas como el honor, el heroísmo, la culpa, la ambición, pero sobre todo quizás, como una nota so- bresaliente, el trauma.



Los cuatro “bloods” sobrevientes Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Pe-

ters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) son hombres en mayor o menor medida deshechos para los que aquel infortunado regreso solo sirve como un catalizador que expone todos sus fantasmas, miedos, debilidades y miserias.



Quizás no haya otro personaje en el que ese proceso se sintetice mejor que en Paul, un hom- bre corroído por la culpa, incapaz de tener una relación funcional con su hijo, paradójico votante de Trump, quien llegado el momento de poner sus manos sobre el oro, no duda en hacer a un la- do su lealtad de compañero de armas pues, según ha revelado, está cansado de que lo “hayan jodido toda su vida”.



Solo en la jungla, destinado a un fatídico final, Paul encarna la verdadera tragedia de aque- llos hombres: el de ser soldados perseguidos por un pasado lacerante que no ha dejado nunca de estar presente. Víctimas y victimarios de una guerra, cuyas cicatrices no han terminado de desvanecerse.



—“Después de haber estado en una guerra entiendes que nunca termina. Ya sea en tu mente o en la realidad. Son solo grados”, exclama Vihn, el vietnamita que les ha servido de guía en bue- na parte de su travesía, en una escena que bien podría decirse sirve de epílogo para la película.



—“Dímelo a mí”, replica Otis, cansado.



Da 5 Bloods sirve en definitiva, a pesar de lo caricaturesco de algunos pasajes y personajes, como un decente homenaje a la memoria de los miles de soldados negros que pelearon una gue- rra en nombre de un país que al día de hoy continúa viéndolos (a ellos y a sus semejantes) como ciudadanos de segunda categoría y que, en consonancia, ha corrido un extenso velo de silencio sobre ese sacrificio de sangre.



La cinta está nominada al Oscar, en la categoría a la mejor banda sonora original, pero al contemplar la potente actuación de Delroy Lindo en la piel de Paul es inevitable pensar si no ha- bría merecido al menos un poco más en la carrera por las estatuillas.