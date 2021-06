La historia del "profesor Jirafales" a cinco años de su muerte

"El Chavo del 8" es uno de los programas de televisión que alegró los fines de semana de miles de televidentes colombianos durante años. Esta caricaturesca producción del mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, ha logrado llegar a diferentes países y continentes.

Sus personajes hacen parte de la cultura popular en diferentes regiones. Razón por la cual miles de personas ubican al 'Profesor Jirafales': aquel alto docente de la vecindad que siempre tenía un tabaco en su boca, un sombrero en su mano izquierda y en la derecha un ramo de flores, singular obsequio que le solía dar a ‘Doña Florinda’.

Sin embargo, lo que no todos saben es que el actor mexicano que interpretó a tal personaje fue Rubén Aguirre, quien, si estuviese vivo, hubiera cumplido 86 años el pasado 15 de junio.

Este jueves 17 de junio este personaje, evocado por su peculiar “ta, ta, ta... ¡ta!”, cumplió cinco años de fallecido, luego de que su deceso sorprendiera a los fanáticos de esta comedia latinoamericana en 2016.

Un dato bastante interesante que los televidentes no llegaron a conocer es que Aguirre era un ingeniero agrónomo titulado, que incluso llegó a dedicar varios años a ejercer su profesión.

“Trabajé en una propiedad agrícola, donde sembrábamos algodón, pero no me gustó mucho. Lo mío era la actuación. Siempre. De niño, cuando me salía a la calle, imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa”, comentó el actor en una entrevista.

Consciente de que el mundo audiovisual lo atraía, empezó a trabajar en ‘Televisa’ como un alto ejecutivo, gracias a algunos amigos cercanos. De hecho, en su rol de ‘cazatalentos’ le dio la oportunidad a Gómez Bolaños de empezar con sus producciones.

Una vez estas empezaron a ser exitosas él mismo afirmó que “le pidió al director, que luego sería uno de sus mejores amigos, que le diera una oportunidad” protagonizando a uno de los personajes del ‘Chavo del 8’.

“‘El Profesor Jirafales’ es un personaje al que quiero mucho porque fue el que me internacionalizó. Gracias a Jirafales he visto como me piden autógrafos los chicos de la Quinta Avenida de New York y los de Ushuaia (ciudad en Argentina). Eso vale muchísimo. Lo mismo pasa en Italia, España, Francia, Marruecos, Norte de África, Corea”, dijo en numerosas oportunidades.