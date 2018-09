La historia del salvadoreño que persiguió al "Chapo" para matarlo

Empecé a ver la serie hace unas semanas y no me atrapó tanto, como las más recientes producciones latinas que se estrenaron y que me vi obligada a ver por la presión en las redes sociales de muchos de mis contactos, que sin querer se convierten en unos buenos spoilers todos los domingos.

La serie del "Chapo" volvió a captar mi total interés cuando se estrenó la tercera temporada. Entonces, me enteré de que entre los personajes está un actor salvadoreño que encarna a un lugarteniente de los narcos mexicanos, quien existió en la vida real, al que se le da la misión de matar al famoso sinaloense.

El salvadoreño es Ermis Cruz, un compatriota que se dedica desde hace más de 10 años a la actuación. Él interpreta a Isidoro, lugarteniente del "Arriero", un capo que antes de ser capturado fue lugarteniente del "Chapo". Ambos personajes, aunque con diferente nombre en la serie, fueron parte de la historia real del narcotráfico en México.

Cuando me encontré con Ermis, hablamos de todo un poco: de la política de El Salvador y México, de las nostalgias, de las palabras que usamos en nuestro país y que en México suenan mal, de los frijoles de seda y de las chelas artesanales de calabaza que producen en el noreste de Estados Unidos, que él aún no ha probado y que a mí no me gustaron.

También me contó sobre su carrera en el teatro mexicano y de cómo el teatro en El Salvador ha evolucionado poco a poco. Además, me habló de su participación en la telenovela de la cadena Televisa "La doble vida de Estela Carrillo", en la que encarnó a un salvadoreño que le consiguió a la protagonista documentos falsos, y claro, hablamos de la serie del "Chapo".

El casting para "El Chapo"

"Ermis, hay un personaje muy chingón para ‘El Chapo’", esa fue la noticia que recibió cuando supo que iba a participar en la serie de Netflix. El casting lo hizo en 2016, casi al mismo tiempo que audicionó para la telenovela. "Me quería morir, porque tenía esas dos producciones", me dijo Ermis, porque al siguiente día de haber aceptado el papel de Chavalín en la novela, supo sobre la oportunidad de participar en una producción diferente de alto nivel.

En la primera temporada se desarrolla, la vida de Joaquín Guzmán Loera de joven. Cuando trabaja en los campos de un narcotraficante de Sinaloa, cultivando amapola, utilizada para la producción de metanfetaminas. Poco a poco, la trama avanza; después del campo, Guzmán trabajó para el cartel de Guadalajara y luego, por sus ansias de convertirse en uno de los más poderosos, se independizó y empezó a hacerse de alianzas y a traicionar a otros narcos con tal de llegar más lejos.

"El personaje de Isidoro es muy significativo, es un lugarteniente de los Bernal Leyda y le hace la vida imposible al ‘Chapo’… La temática de esta serie es complicada, la producción es de un nivel superior y los colegas con los que se grabó son de otro perfil, diferente al de las telenovelas, por eso fue como un reto", me dijo Ermis cuando le pregunté si había sido difícil incorporarse a la producción de Netflix.

Y en efecto, Isidoro es un personaje que aunque aparece solo en tres capítulos de la tercera temporada, su participación es relevante, porque se enfrenta al "Chapo" cara a cara, sin miedo, y casi lo mata, de no ser por un chaleco antibalas que le salva la vida.

Siendo un poco spoiler, pues les cuento cómo aparece Isidoro en la trama. Al "Chapo" le está yendo bien, la guerra que se desató entre Los M (que en realidad son Los Zetas) y los otros carteles del país, durante el gobierno de Calderón parece apaciguada. Sin embargo, el Chapo está pensando en grande y quiere construir un laboratorio de metanfetaminas en Asia y, además, al estilo de Pablo Escobar, desafía a la DEA.

En ese momento oportuno es cuando salta a escena Isidoro. A petición de uno de los Bernal Leyda, el "Arriero" (en realidad uno de los hermanos Beltrán Leyva), el personaje de Ermis, tiene que recuperar las plazas (el territorio) y además vengarse de Guzmán, que ya tiene una buena lista de enemigos narcos a los que traicionó. Ambos personajes se encuentran en un enfrentamiento armado.

Aunque la serie es sobre la vida del más notable narcotraficante mexicano de la historia moderna y de sus actividades alrededor del narcotráfico en México, la serie se grabó, en su mayoría de episodios, en Colombia. Ermis realizó varios viajes a ese país para incorporarse a los sets de grabación.

"Es difícil ser actor"

"Por ahora tengo un proyecto para otro personaje, pero aún no sé exactamente de qué se trata. Es difícil ser actor para mí, no es así de fácil. Se necesita determinación, estar ahí, porque si no, no se puede avanzar", me dice el compatriota.

Ermis llegó a estudiar actuación a México y terminó instalándose en ese país. Como buenos salvadoreños, hablamos de las cosas que extrañamos de nuestro país, "los frijoles de seda, pero es que la nostalgia es diferente", me dijo. Con la variedad de platillos e ingredientes que se encuentran en ese país, las pupusas se extrañan pero de forma diferente.

El salvadoreño se ha abierto camino internacionalmente. Ha participado en festivales en Cuba, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México y España. También participó en la serie mexicana "El encanto del águila" y en la película "En busca de Marsupilami".