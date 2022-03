La importancia de la música de la música en el cine

"La música necesita espacio para respirar", dijo Ennio Morricone, quien encontró en la gran pantalla un lugar perfecto. El italiano fue uno de los compositores más versátiles en la historia del cine, con sus habilidades logró fusionar a la perfección las exigencias del séptimo arte creando obras maestras, como la música de "Cinema Paradiso".

Así como recordamos algunas historias por sus memorables actuaciones, o un perfecto guion, hay una lista de temas que se han quedado en la memoria. Ese es el impacto que buscan en la audiencia, sin embargo, es una misión complicada para los músicos, que según la narrativa, los personajes e incluso la época en la que se encuentra, tienen la tarea de crear piezas musicales y su banda sonora debe encajar como anillo al dedo para la cinta.

Por ejemplo, el compositor John Willians, que mantiene el récord como persona viva con más nominaciones en los Premios Óscar, con 52 candidaturas y ganador de cinco, uno de ellos a Mejor banda sonora por la música de "Tiburón" cinta de Steven Spielberg que estrenó en 1976, donde su tema principal "Main Title" es una simple alternancia de dos notas musicales y con el paso del tiempo se ha convertido en una pieza clásica de música de suspenso, provocando el temor de un peligro que se acercará en cualquier momento, un tiburón que apareció muy poco en los cuadros, pero que despertó mucho miedo.

La conexión entre el cine y la música puede ser tan perfecta que marca el éxito de una producción, tal como el tiburón de Spielberg, que fue aclamada, en gran parte gracias a su excelente banda sonora. Y a pocos días de celebrar una nueva ceremonia de los Premios Óscar, queremos dar un espacio a los talentosos compositores que aspiran a la estatuilla por sus creaciones musicales.

Este año los Óscar cuentan con grandes nombres entres los nominados a mejor banda sonora y mejor canción: Beyoncé, Van Morrison, Hans Zimmer, Billie Eillish, Alberto Iglesias o Lin-Manuel Miranda.

MEJOR BANDA SONORA

La Academia de Hollywood ha decidido que este premio es uno de los ocho que se anunciarán antes del que arranque la gala del 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. Los nominados son:

1. Madres paralelas

El compositor español Alberto Iglesias hizo la música para la película “Madres paralelas”, de Pedro Almodóvar. Es una variada musicalización que va cambiando según las emociones de las protagonistas. Anteriormente, Iglesias ha sido nominado al Óscar en tres ocasiones.

2. No mires arriba

Nicholas Britell entrega una composición muy amigable en “Dont Look Up”. Para el músico y pianista estadounidense esta es su tercera nominación al Óscar tras “Moonlight” (2016) y “If Beale Street Could Talk” (2018).

3. Dune

El compositor alemán Hans Zimmer ya tiene un Óscar por la música que compuso para “The Lion King” (1994), pero en la temporada de premios le ha ido tan bien con “Dune” que ya arrasó con el Bafta, el Globo de Oro y el Critics Choice Award, por lo que es el favorito de los Óscar.

4. Encanto

Un trabajo colaborativo entre Lin Manuel Miranda y Germaine Franco para crear la banda sonora de “Encanto”. Juntos exploraron todo el ambiente colombiano y plasmaron su esencia. Franco destaca por ser la primera mujer en componer la banda sonora de un filme de Disney.

5. El poder del perro

Jonny Greenwood celebra su segunda nominación por una música que acompaña muy bien al complejo filme de la realizadora neozelandesa. Esta película suma 12 nominaciones, se corona como la favorita de la noche peleando en varias categorías, incluyendo Mejor banda sonora.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

El reconocimiento a los compositores cuyas canciones -creadas específicamente para acompañar la película- fueron elegidas como las mejores.

1. Be Alive de “King Richard”

Beyoncé se estrena como nominada a los Óscar con la canción “Be Alive” escrita junto a Dixson, una balada rítmica y potente sobre la trayectoria de las hermanas Williams. La cantante ha ganado 28 Grammy y podría sumar una estatuilla de los Óscar.

2. Dos oruguitas de “Encanto”

Compuesta por Lin Manuel Miranda para la cinta animada “Encanto”, la historia de Disney ambientada en Colombia. Un tema interpretado en español por el colombiano Sebastián Yatra. Para inspirarse, Miranda se sumergió en la cultura colombiana durante cinco años.

3. No Time to Die de “Sin tiempo para morir”

Billie Eilish y su hermano Finneas OConnel escribieron esta canción para el filme de James Bond. Tardaron tres días. Ya han conseguido varios reconocimientos en el Globo de Oro, los premios de los críticos de Chicago o Hollywood, y son los favoritos de esta categoría.

4. Down to Joy de “Belfast”

La leyenda de la música, Van Morrison, interprerta “Down to Joy”, una composición que se integra a la perfección en los temas de la película “Belfast”, una emotiva historia autobiográfica de Kenneth Branagh sobre su infancia en su ciudad natal.

5. Somehow You Do de “4 días”

Una veterana en los Premios Óscar es Diane Warren, que acumula trece nominaciones, pero ninguna vez ha logrado la estatuilla. En esta edición opta al óscar por “Somehow you do”, para la película “Four Hood Days”.