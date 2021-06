La invocación se escuchó: hoy se estrena "El Conjuro 3"

Otro caso de los famosos expedientes de los esposos Ed y Lorraine Warren llegará a las salas de cine este día, y que desde mañana, estará disponible en HBO Max (aunque a Latinoamérica, este servicio llegará hasta el próximo 29 de junio).

La cinta, que esta vez lleva por título "El Conjuro: el diablo me abligó a hacerlo" (The Conjuring: The Devil Made Me Do It), contará la historia de una investigación tenebrosa que tendrán que afrontar Ed y Lorraine (Patrick Wilson y Vera Farmiga, una pareja de actores con una química incuestionable en la pantalla) situada en Estados Unidos donde toda una sociedad quedará conmocionada debido a los siniestros e inexplicables acontecimientos que llegaron a convertirse en uno de los casos judiciales más controversiales en la actualidad.

La saga que ha ganado millones de seguidores desde que se lanzó el primer film en el 2013, relatará el caso de Arne Cheyenne Johnson, quien en 1981 protagonizó un asesinato en Connecticut, pero según sus argumentos una vez denunciado, sostuvo que cometió el acto como consecuencia de una posesión demoniaca bajo el argumento "el diablo me obligó a hacerlo", con esa frase dejó de ser un homicidio más dentro de una larga lista de investigaciones de la época.

Con la ayuda de esta pareja de investigadores paranormales (los Warren), los abogados de Johnson argumentaron que su cliente estaba bajo un "posesión demoníaca" y no en sus cinco sentidos. Finalmente Johnson fue sentenciado a 20 años de cárcel el 18 de diciembre de 1981, pero fue puesto en libertad por buena conducta, después de cumplir poco más de cuatro años en el Instituto Correccional de Connecticut en Somers.

"El conjuro 3" está coescrita por el director de la saga James Wan y David Leslie Johnson-McGoldrick ("El Conjuro 2 y "Aquaman") y dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona).

"Realmente quería que ‘El Conjuro 3’ se alejara de la casa encantada de las dos primeras películas... Debería ser más a un nivel completamente diferente, algo que nunca antes habíamos explorado en el mundo de El Conjuro", afirmó Wan el año pasado.

Y, efectivamente, parece haberlo conseguido pues para muchos, ésta será la entrega más tenebrosa de todas las anteriores, ya que dentro de uno de los personajes (un niño, por cierto) habían 43 demonios, según manifestó en su momento, el mismo demoniólogo, Ed Warren.

Algo que sí garantiza esta nueva entrega de la famosa saga de terror que ya ha reunido en conjunto más de mil millones de dólares, es que la fascinación del horror y escenas espeluznantes harán que durante 1 hora 52 minutos, tu cuerpo se estremezca en el asiento por las escenas bien logradas y tenebrosas gracias a Wan, quien ya ha dirigido existosas películas de suspenso y terror como "Saw" e "Insidious".

Así que tendrás que armarte de una buena cantidad de palomitas de maíz y una compañía que soporte esta dosis de terror.