La legendaria actriz Kathy Bates llega a sus 74 años, recordamos sus mejores películas

Actriz estadounidense de cine, televisión y teatro, y ganadora de los premios Óscar, Globo de Oro, Emmy y SAG; Kathy Bates obtuvo reconocimiento por su papel de Annie Wilkes en “Misery”, considerada una de las mejores actuaciones femeninas de la historia del cine. Película basada en la novela homónima de 1987 escrita por Stephen King.

Kathy Bates en "Misery"

"Misery" le vandría a Bates ganar el premio Óscar a Mejor actriz en la edición de 1990.

La actriz vivió uno de los mejores momentos de su carrera artística tras haber participado en “Titanic” (1997) de James Cameron, donde interpretó a Margaret "Molly" Brown.

Participó en obras de teatro, en series de televisión y en películas como “Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean” protagonizada por Cher; “The Morning After” junto a Jane Fonda y Jeff Bridges; “Dick Tracy” cuyo reparto incluyó a Al Pacino y Madonna; “Arthur 2: On the Rocks” estelarizada por Liza Minnelli; “Primary Colors” protagonizada por John Travolta y Emma Thompson.