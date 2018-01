La leyenda de Marvel, Stan Lee, acusado de abuso sexual por sus enfermeras

La leyenda de Marvel Stanley Martin Lieber -más conocido como Stan Lee - fue acusado de acoso sexual por las enfermeras que lo asisten en su casa de Los Ángeles. El guionista y editor neoyorquino, que tiene 95 años y en los últimos años tuvo varios problemas de salud , se enfrenta a una disputa con la compañía que provee a las profesionales que lo asisten día a día en su hogar.

Son varias las enfermeras que alegan que el creador de superhéroes emblemáticos como Spider-Man, Los cuatros fantásticos, los X-Men, Hulk, Iron Man y Thor, les ha solicitado que le practiquen sexo oral en la ducha y que le den placer en la habitación. Según la empresa que brinda el servicio, el dueño de la compañía habló directamente con Lee, antes de dejar de trabajar con él a finales del 2016.

En un comunicado, el abogado del creativo defendió a su cliente. "El señor Lee niega rotundamente estas acusaciones falsas y despreciables, y pretende pelear para proteger su buen nombre e impecable carácter. No estamos al tanto de ninguna acción legal o reporte de estos problemas en la policía, medios por los cuales cualquier situación de este tipo debería ser manejada. En su lugar, el señor Lee ha recibido demandas para que entregue dinero y amenazas de que si no lo hace, las acusaciones llegarán a los medios. El señor Lee no será chantajeado ni amenazado, y no entregará dinero a nadie porque no ha hecho nada malo".

Un representante de la empresa que actualmente le brinda servicio de enfermería, ha dicho que Lee ha sido "amable, dulce y respetuoso" con todas las enfermeras que lo asisten. Por el momento no existe ninguna denuncia legal contra el creativo.