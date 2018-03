“La llegada”: aliens para reflexionar

Lee también

El director Denis Villeneuve es uno de los que más han destacado. Sus propuestas parecen siempre sólidas. En la lista de sus proyectos está “Incendies”, “Prisoners” y “Sicario”. Año tras año sigue demostrando que sus ideas no se acaban. Esta vez llega la que quizá sea la mejor de todas hasta la fecha. Se trata de una película de ciencia ficción que, en primer momento, parecería ser una del montón. Pero no lo es. “La llegada” ha logrado colocarse entre las mejores películas de 2016.Algunos logros de la propuesta de Villeneuve: la primera es que obtuvo dos nominaciones al Globo de Oro. Se quedó sin premios, pero las nominaciones ya fueron un gran reconocimiento. La segunda es que es competirá por nueve premios BAFTA.El logro es más que importante, ya que es la segunda cinta más nominada después de la gran ganadora de los Globos de Oro, “La La Land”. En los Critics Choice Awards se llevó los premios a mejor guion adaptado y mejor película de ciencia ficción. Además, tiene grandes posibilidades de convertirse en candidata a los Óscar. Con la crítica también ha obtenido buenos resultados. “Una película bella y que incita a la reflexión”, dijo USA Today. “'La llegada' es ciencia ficción en su forma más bella y provocativa... Se trata de una obra fascinante y vertiginosa de Villeneuve”, dijo Telegraph. También medios sudamericanos la han elogiado. “Con imágenes de un lirismo que en Hollywood no abunda, se trata de un filme para disfrutar, sí, pero también para pensar”, dijo La Nación, de Argentina.¿Hay aliens? Sí. ¿Y naves espaciales? También, y son enormes. A pesar de ello, el centro de la historia es inusual. La película habla de la comunicación, de los sentimientos y de las elecciones claves que cada ser humano afronta en su vida.“El día que pierda mi punto de vista original, voy a dejarlo. Es instinto, es la clave”, dijo el cineasta sobre esta propuesta de una experta lingüista que es seleccionada para averiguar si los alienígenas vienen en son de paz o si suponen una amenaza. Poseedores de su propio lenguaje, ella deberá hacer todo para comprenderlos.