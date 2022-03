La lucha masculina por el Óscar

Una de las categorías más importantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS) es la de Mejor actor. Reconoce interpretaciones sobresalientes, y cinco actores que se lucieron por sus papeles en 2021 y compiten por la anhelada estatuilla en la 94.ª edición de los Óscar.

Los actores nominados son: Andrew Garfield como Jonathan Larson, un escritor de obras musicales; Will Smith como Richard Williams, el padre de las tenistas Serena y Venus Williams; Denzel Washington como Macbeth, el personaje principal en una Tragedia de William Shakespeare; Javier Bardem como Desi Arnaz, un actor y músico cubano; y Benedict Cumberbatch como Phil Burbank, un despiadado ranchero.

Si la temporada de premios marca el camino, hay un actor que lo tiene todo a su favor. Smith finalmente podría conseguirlo. En un proyecto que ha definido como muy personal, la historia de superación de dos grandes atletas estadounidenses guiadas e inspiradas por su padre. Su interpretación ya lo hizo ganar el Globo de Oro, el Critics Choice, el SAG y el BAFTA, como Mejor actor.

¿Quién ganará?

Tres actores podrían conseguir el Óscar por primera vez: Cumberbatch, Smith y Garfield, todos han sido nominados pero solo Washington y Bardem lo han ganado. El primero lo ganó en 2002 como actor principal en “Training Day” y como Actor de reparto en 1990 por “Glory”. Mientras que en 2007, Bardem triunfó como Mejor actor de reparto por su papel en “No Country for Old Men”.

Nominados mejor actor

1. Javier Bardem

Por su papel de Desi Arnaz en “Being the Ricardos”

Edad: 53 años

Lugar de nacimiento: Las Palmas de Gran Canaria, España

Cuarta nominación al Óscar

Papeles destacados: En 2006 protagonizó “El amor en los tiempos del cólera”. En 2008 se convirtió en el primer actor español en ganar un Premio Óscar por su intepretación como Anton Chigurh, un asesino a sueldo, en “No Country for Old Men”. Luego en 2010, protagonizó “Biutiful”, donde interpreta a Uxbal, un hombre con una enfermedad terminal. En 2012 se transforma en a Silva, el villano principal de James Bond en “Skyfall”.

Puntos a su favor: La caracterización y acento cubano que ofrece una interpretación convincente.

2. Benedict Cumberbatch

Por su papel de Phil Burbank en “El poder del perro”

Edad: 45 años

Lugar de nacimiento: Hammersmith, Londres, Inglaterra

Segunda nominación al Óscar

Papeles destacados: Se dio a conocer en 2010 como el célebre detective Sherlock Holmes en una adaptación moderna del personaje de Sir Arthur Conan Doyle, en la serie “Sherlock” entre 2010-2017. En 2015, recibió su primera nominación a un Óscar a Mejor actor, por su papel como el científico Alan Turing, en el biopic “El código Enigma”. En 2016 ingresó al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al Doctor Stephen Vincent Strange.

Puntos a su favor: “El poder del perro” es la más nominada y llega a los Óscar peleando 12 categorías.

3. Andrew Garfield

Por su papel de Jonathan Larson en “Tick, tick… Boom!”

Edad: 38 años

Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California, Estados Unidos

Segunda nominación al Óscar

Papeles destacados: Fue su interpretación de Eduardo Saverin en “The social network” en 2010, que lo lanzó a la fama. Luego se convirtió en el segundo actor en dar vida al superhéroe arácnido, interpretó a Peter Parker y Spider-Man en 2012 y 2016, volvió a ponerse el traje para 2021. Otro de sus memorables papeles es en la cinta “Hasta el Último Hombre” de 2016, como el cabo del ejército Desmond Doss, por el que fue nominado al Óscar como Mejor actor.

Puntos a su favor: En este musical demuestra todo su talento con su voz y el baile.

4. Will Smith

Por su papel de Richard Williams en “King Richard”

Edad: 53 años

Lugar de nacimiento: Filadelfia Pensilvania, Estados Unidos

Tercera nominación al Óscar

Papeles destacados: Aunque es considerado un gran actor, nunca ha ganado un Óscar. Inició protagonizando la serie de los 90, “El príncipe del rap en Bel-Air” y aunque tuvo un paso por la música, su cancha fue la gran pantalla. En 1996 interpretó al Capitán Steven Hiller en “Independence Day”, para 2006 protagonizó “En busca de la felicidad” como Chris Gardner y ha realizado cintas sobre dramas, comedias románticas y ciencia ficción.

Puntos a su favor: Los papeles biográficos inspiradores son favoritos en la Academia.

5. Denzel Washington

Por su papel de Macbeth en “The Tragedy of Macbeth”

Edad: 67 años

Lugar de nacimiento: Mount Vernon, Nueva York,

Estados Unidos

Novena nominación al Óscar

Papeles destacados: Ha encarnado muchos papeles biográficos, como el activista sudafricano Steve Biko, en “Grito de libertad” de 1987; el defensor de los derechos humanos Malcolm X, en “Malcolm X” de 1992 y el narcotraficante Frank Lucas en “American Gangster de 2007”. Tiene casi 50 años de trayectoria y ha realizado más de treinta películas, donde destacan los géneros de acción y drama.

Puntos a su favor: Su experiencia en el cine condensa su interpretación como Macbeth.