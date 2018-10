"La maldición de Hill House", terrorífica maravilla

Una de las mejores series del año es una de terror de la que poco se había hablado hasta que se estrenó. "La maldición de Hill House" (en Netflix) da miedo, mucho miedo. Incluye algún susto efectista, de esos de aparición repentina y grito a todo volumen que te hace saltar del sillón. Pero son los menos.

El miedo de "La maldición de Hill House" es del que se te mete hasta los huesos, del que te hace mirar debajo de la cama antes de irte a dormir o escuchar un ruido y rezar para que no aparezca ante ti la señora del cuello torcido o el señor del sombrero.

Los 10 capítulos de esta producción, basada en la novela de terror gótico de Shirley Jackson de 1959, cuentan la historia de la familia Crain, los dos progenitores y sus cinco hijos, que se muda a una mansión con la intención de reformarla y venderla pocos días después.

La trama se narra en dos tiempos, el pasado, con todo el clan en la casa, y el presente, con los hermanos ya adultos y lejos del caserón, y con continuos saltos temporales.

No entraremos en detalles del argumento para no estropear sorpresas. Tampoco hace falta, porque más allá del miedo, en realidad lo que logra Mike Flanagan, responsable de la adaptación y director de la serie, es dar forma de historia de terror a un fondo de drama familiar con mucho de "This Is Us" o de "A dos metros bajo tierra".

La atmósfera de la serie es de 10. Las interpretaciones están a la altura. El guion ha sido perfectamente trazado.

DATOS

5.º La maestría en el montaje de "La maldición de Hill House" llega a su culmen en el brillante quinto episodio, que cierra la telaraña que se ha ido creando.

20 proyectos de cine y televisión, según IMDb, se han basado en las creaciones de la escritora estadounidense Shirley Jackson (1916–1965).

10 episodios componen "La maldición de Hill House", que se estrenó este mes en Netflix. Los usuarios le han dado un puntaje casi perfecto a la historia de fantasía, drama y horror.

CINCO SERIES IMPERDIBLES

Entre las creaciones seriales del género de terror, existen diferentes proyectos para televisión y servicios streaming que destacan. Junto a “La maldición de Hill House”, te proponemos otras cinco propuestas.

1. La franquicia de "American Horror Story" se encuentra actualmente transmitiendo su octava temporada, "Apocalypse". Se trata de un "crossover" entre "Murder House" y "Coven" (temporadas 1 y 3). Las otras cinco temporadas que componen esta serie antológica de terror que se transmite por FX son: "Asylum" (temporada 2), "Freak Show" (temporada 4), "Hotel" (temporada 5), "Roanoke" (temporada 6) y "Cult" (temporada 7). Los creadores de la serie son Ryan Murphy y Brad Falchuk.

2. En la Inglaterra victoriana, un antiguo explorador, sir Malcolm Murray; una vidente con secretos, Vanessa Ives; un pistolero norteamericano, Ethan Chandler; y un prometedor cirujano, Victor Frankenstein, se unen en Londres para combatir una amenaza sobrenatural que habita en el inframundo e intentar rescatar a una joven desaparecida. Ahí se encontrarán con personajes como los vampiros y las brujas. Timothy Dalton, Eva Green y Josh Hartnett encabezan el elenco principal de la serie.

3. La serie producida por Ridley Scott y basada en la novela de Dan Simmons revive la tragedia polar y el misterio de la expedición Franklin mezclando historia y ficción y añadiendo un monstruo. En 1847, un equipo de expedición de la Marina Real británica es enviado al Ártico en busca del Paso del Noroeste. Pero una vez allí es atacado por un misterioso depredador que acecha a los barcos y a sus tripulaciones en un juego desesperado de incertidumbre y supervivencia. La serie recién estrenó este año su primera temporada, pero la serie de AMC tendrá una nueva entrega en 2019, que estará centrada en un espectro que amenaza una comunidad estadounidense de origen japonés.

4. Una de las series de zombis que ha sido la favorita de muchos desde hace varios años. La historia se centra en un grupo de personas que deben hacer todo para mantenerse con vida. Los riesgos son muchos: desde los zombis, pasando por las enfermedades, hasta otros seres humanos. El personaje principal hasta ahora a sido Rick Grimes, quien despertó de un coma para encontrar al mundo en ruinas e infestado de muertos vivientes. La serie se prepara para dar un giro inesperado cuando la serie le diga adiós al otrora sheriff. "The Walking Dead" se encuentra transmitiendo su novena temporada, que culminará en 2019.

5. El año pasado comenzó a emitirse la serie de terror basada en hechos reales "Lore", de Amazon. Mezclando escenas dramáticas, animación, imágenes de archivo y narración, "Lore" revela cómo nuestras leyendas de terror, como los vampiros, los hombres lobo y los ladrones de cuerpos, están arraigadas en la realidad. La serie emitió este año su segunda temporada, que está integrada por seis episodios. La serie es del productor ejecutivo de "The Walking Dead" y del productor ejecutivo de "Expediente X" y da vida al podcast de terror de Aaron Mahnke.