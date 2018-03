La melodiosa voz de Ariana Grande: el plus del tráiler final de La Bella y la Bestia

Lee también

La espera por fin terminó: el tráiler final del clásico de Disney, La Bella y la Bestia, ya fue publicado en las redes sociales. La novedad que tiene a los usuarios de internet con el corazón derretido, es que en los últimos segundos del clip se escucha de fondo una de las canciones originales del filme, con las voces de Ariana Grande y John Legend.Lo increíble de este tráiler es la recopilación de escenas que nos remiten de inmediato a la película animada de 1991: el pueblo de Bella, la astucia de Gastón, Bella enseñando a comer a Bestia; en fin, todo lo que seguramente recuerdas si viste la película cuando estabas pequeño.La cinta, dirigida por Bill Condon, y protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens, se estrena a escala mundial el próximo 17 de marzo y tendrá como plus las nuevas versiones de algunas de las melodías con las que el filme animado ganó el Óscar a mejor banda sonora en el 91.En otro tráiler, que fue presentado durante la entrega de los Globos de Oro, los asistentes al evento y los televidentes también pudieron deleitarse con la voz de Watson, cantando "Belle (Reprise)". La aclamada actriz también es la voz de "Something There".