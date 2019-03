La misteriosa y no resuelta desaparición de Madeleine McCann llega a Netflix en documental

¿Quién es Madeleine McCann? Todo sobre el caso de la niña del documental de Netflix | Han pasado casi 12 años y el caso de desaparición de Madeleine McCann sigue siendo un misterio sin resolver. Hasta el día de hoy se siguen formando muchas teorías e hipótesis sobre este tema, pero no se llega a nada concreto. Netflix estrenó el documental “The Disappearance of Madeleine McCann” y ellos también tienen una conclusión: la niña habría sido secuestrada por una red de tráfico de personas y aún estaría viva.

Este documental contará con ocho capítulos donde participan diversos expertos que han sido parte de esta investigación que ha sido de interés público a nivel mundial. El material apoya la teoría de Julián Peribanez, el detective privado que fuera contratado por Gerry y Kate McCann, los padres de Madeleine, y el principal impulsor de que la niña no sólo aún está viva sino que se encontraría en Portugal.

También se ha tomado en cuenta las teorías de otros personajes que han sido de suma importancia en esta investigación y se trata del millonario Brian Kenndy, él aportó dinero para la búsqueda de la niña. También participó el polémico Gonçalo Amaral, el ex inspector de la Policía Judiciaria Portuguesa y coordinador de la investigación en los primeros cinco meses.

La participación de Amaral habría provocado el rechazo de los padres de Madeleine, ya que este personaje sostiene la teoría que la niña habría muerto accidentalmente en la habitación y sus padres se habrían encargado de hacer desaparecer el cadáver y jurado silencio eterno.



Emma Cooper, productora ejecutiva del documental, afirmó que "tratamos de mostrar todos los datos posibles sobre el caso, que pueden despertar un recuerdo en la memoria de alguien. Mantener la historia en la conciencia de la gente es algo muy importante".

¿Quién es Madeleine McCann?

El 3 de mayo de 2007 la familia McCann se encontraba de vacaciones en el Algarve portugués, en el resort Mark Warner de Praia da Luz. Esa noche, Gerry y Kate, decidieron acostar a sus tres hijos (Maddie y los dos mellizos) y marcharse a cenar con unos amigos. Los niños se quedaron sin ninguna supervisión, dormidos, mientras sus padres cenaban en un bar que estaba a unos 55 metros del lugar. A las 9:30 de la noche, la madre acude a la habitación para comprobar que los niños estaban bien, pero la cama de Madeleine estaba vacía.



A las 10 de la noche se dio aviso a la Policía local sobre la desaparición de la niña y se desplegó un gran operativo para ubicar a la menor, sin embargo no se encontró rastro alguno. La frontera con España se cerró, así como todos los aeropuertos de ambos países. La búsqueda de la pequeña Maddie, de tan sólo cuatro años, empezaba. Una búsqueda que hoy está por cumplir 12 años.

Madeleine McCann desapareció misteriosamente el 3 de mayo de 2007 y hoy 12 años, aún no se sabe nada de ella. (Foto: EFE)

Teorías sobre la desaparición de Madeleine McCann

- A penas se informó sobre la desaparición de Madeleine McCann, la primera sospecha recayó sobre los padres de la niña, ya que se encontró sangre en la habitación y el auto que alquilaron, además, las contradicciones en sus declaraciones, hizo que la policía pusiera mucha atención Gerry y Kate. Sin embargo, faltaron pruebas y por esta razón es que no se les llegó a detener.



- Con la teoría de que fue secuestrada por una red de trata de personas, los investigadores llegaron a acusar falsamente al británico Robert Marat, que tuvo que ser indemnizado por un medio de comunicación portugués al referirse a él como 'pedófilo', y también señalaron al ruso Sergei Malinka, que tampoco tenía nada que ver con el caso, y a un tercer hombre misterioso.



Los sospechosos iban y venían, las investigaciones parecían detenerse en el tiempo, no había nuevas pistas y las que había no llevaban a ningún sitio. Hasta el 13 de junio de 2007, cuando pareció que el caso podía resolverse. El diario holandés 'De Telegraaf' recibía un mensaje con los mapas que indicaban con exactitud donde podría encontrarse el cuerpo de la niña. Los mapas señalaban una ladera cerca de Arao, a 14 kilómetros de Praia da Luz. Otra pista falsa, otro dato erróneo, otro camino sin destino.

El 21 de julio de 2008 el Fiscal General de Portugal, Fernando Pinto Monteiro, decidió archivar el caso de la desaparición y exonerar a Gerry y Kate de su implicación al no haber evidencias suficientes.



Los McCann siguieron manteniendo vivo el recuerdo de su hija y una investigación cerrada en el país de origen. Siempre han atendido a la prensa, han concedido entrevista, han viajado a donde los indicios les llevaban, crearon una fundación que en principio se dedicaría a buscar a su hija, pero que luego sirvió para pagar su casa.



Desde que el caso fue archivado hasta el día de hoy Madeleine es un tema que aún falta por resolver. Sus padres han seguido manteniendo el tema en vigencia para que no se olviden de lo que sucedió. Han contratado detectives privados para que sigan la investigación, pero 12 años después, no se tiene nada aún.

El documental de Netflix

El pasado 15 de marzo se estrenó el documental “The Disappearance of Madeleine McCann” y los productores aseguraron que este estreno puede ayudar a despertar al público, para que aparezcan nuevas pistas y se pueda esclarecer de una vez lo que sucedió con la pequeña.



Y lo mismo afirma Jim Gamble, uno de los investigadores de Scotland Yard (la policía británica), que liderá la primera investigación: "Creo absolutamente que averiguaremos qué pasó antes de que muera". Y le dio vital importancia a los avances tecnológicos que se están empezando a aplicar en casos antiguos.