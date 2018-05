"La mitad de Hollywood es gay", asegura Ian McKellen, actor reconocido por sus papeles como "Gandalf" y "Magneto"

“La mitad de Hollywood es gay”, declaró el actor británico Ian McKellen, quien nunca ha ocultado sus preferencias homosexuales.

En una entrevista para “Time Out”, McKellen habló de la controversia que rodeó a la decisión de no mostrar al personaje de Dumbledore joven como “explícitamente gay” en la secuela de “Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

“Bueno, nadie mira Hollywood buscando comentarios sociales. Apenas descubrieron recientemente que hay personas negras en el mundo”, señaló el actor de 78 años.

McKellen también se refirió al mal trato que Hollywood ha dado a las mujeres y además “los hombres gay no existen”.

El actor comentó que el papel de James Whale que interpretó en 1998, en la cinta “Gods and Monsters”, “fue el inicio de Hollywood admitiendo que había gente gay por ahí, incluso cuando la mitad de Hollywood es gay”.