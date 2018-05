“La música del silencio”: Cine con la voz de Bocelli

El nombre de Andrea Bocelli es reconocido a escala mundial. El tenor italiano, que este año cumplirá 60 años, ha cautivado a todos con su voz. Bocelli nació con un grave problema de la vista que, eventualmente, terminó en ceguera. Esto, sin embargo, jamás evitó que se sobrepusiera a los retos y que desarrollara sus pasiones: el canto, los caballos y las motocicletas. Esa es la historia que relata “La música del silencio”, que se estrena hoy en el país.

El actor Toby Sebastian es el encargado de encarnar a Amos Bardi (el álter ego de Andrea Bocelli) en la cinta. Sebastian es conocido particularmente por su papel en la serie “Game of Thrones”, donde encarnó a Trystane Martell, aunque su debut actoral fue en la serie “The Hollow Crown”.

El elenco lo complementan Antonio Banderas (el Maestro), Jordi Mollà (Sandro), Alessandro Sperduti (Adriano), Luisa Ranieri (Edi) y Francesca Prandi (Katia).

El encargado de dirigir la propuesta es Michael Radford, quien estuvo nominado a dos premios Óscar por “Il postino” (1994): mejor director y mejor guion adaptado.En esta cinta, que se basa en una novela del propio Bocelli, Radford también se encargó del guion junto con Anna Pavignano, quien también participó en el guion de “Il postino”.

La película biográfica tiene un punto clave: la obra “Miserere”, primer gran éxito del artista. Antes de esto, Amos vive muchas pruebas: una cirugía múltiple, ser separado de su familia para ingresar a un instituto para aprender braille y un terrible accidente. Tras “Miserere” comienza una vida llena de victorias pero en la que continúa la búsqueda silenciosa de una misión diaria.

Crítica

La propuesta ha recibido críticas de todo tipo. Para Jeannette Catsoulis, de The New York Times, el director se centró más en la cronología que en la creatividad.

Otros medios catalogaron de “maravillosa” a la historia, ya que aborda el tema de superación personal.

Pero hubo muchos que criticaron el drama biográfico. “Radford no supo qué hacer con su temática ni con su personaje”, dijo José Felipe Coria, de El Universal.

Bocelli y el cine

La relación de Bocelli con el cine y la televisión se ha dado sobre todo en las bandas sonoras.

De acuerdo con IMDb, son 45 proyectos los que han contado con música del italiano; entre ellos, dos episodios de “Los Simpson” y la película “Ruby Sparks” (2012).

Pero también el tenor ha actuado en seis propuestas. Su primera aparición fue en la película para televisión “La Bohème”, de 1998. Ahí fue Rodolfo.

A esta cinta le siguió el video “Sesame Street: Bedtime with Elmo”, así como el cortometraje “Omaggio a Roma” –su personaje se llamó Mario Cavaradossi– y la serie “Night of the Proms”, donde apareció como un cantante.

Le siguió el video musical “Andrea Bocelli, Ariana Grande: E Più Ti Penso”. Su última aparición como actor fue en el corto de 2017 “Illy Caffé”.