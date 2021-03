La música, inspiración para nombrar a tu bebé

Los nuevos padres tienen la difícil tarea de escoger entre muchos nombres uno que consideren el ideal para su hijo, una tarea muy importante que se puede volver un dolor de cabeza si no se encuentra uno que se adapte a su gusto.

Pero, ¿alguna vez has considerado que las canciones podrían convertirse en tu guía para llegar a la decisión correcta? La música se vuelve una fuente de inspiración que puedes aprovechar.

Por lo anterior, Deezer se ha dado a la tarea de ayudar a los futuros padres en esta misión "al revelar los nombres de niños y niñas en las canciones más escuchadas en todo el mundo", según explica un comunicado de prensa.

Los datos encontrados dicen que el nombre más popular de las niñas en la música es ‘Billie Jean’, de rey del pop Michael Jackson, mientras que para los niños es ‘Stan’, del rapero Eminem".

No importa si te gusta el pop, el rock, rap, el indie o cualquier otro género musical, son muchas las opciones que existen y que pueden convertirse en una opción viable para ti y tu pareja.

Deezer creó una lista en la que incluye las 20 canciones más escuchadas con nombres de niños y niñas, en la que figuran estrellas como Eminem, Pearl Jam, Jimi Hendrix, Lady Gaga, Rednex, Arctic Monkeys, Rolling Stone, Goo Goo Dolls, Eric Clapton, Michael Jackson, Nirvana, Alt-J y Amy Winehouse, por mencionar algunos.

Según reportó la plataforma musical, el top 5 de nombres de niñas está conformado, en orden de mayor a menor, por Billie Jean, de Michael Jackson; Roxanne, del grupo Sting and the Police; Heather, de Conan Gray; Maria, de Santana; e Iris, de los Goo Goo Dolls.

En cuanto a los niños, se encuentran Stan, Eminem; Jeremy, Pearl Jam; Joe, canción de Jimi Hendrix, Alejandro y Judas, ambos de Lady Gaga. "De hecho, Joe es un nombre tan popular que también aparece en nuestra lista de los 20 principales, en el puesto 14", destacó la plataforma.

UNA PLAYLIST PARA TI

Este año se espera un "baby boom" debido al confinamiento que se generó a causa del coronavirus, por lo que muchos se convertirán nuevamente en padres y otros tendrán esa dicha por vez primera.

No importa cuál sea tu caso, ya que la misión no cambia y si aún no están seguros del nombre Deezer preparó una lista con canciones de todos los géneros que incluyen nombres de niños y niñas.

Se trata de ‘Baby Name Generator’, lista que contiene 50 temas musicales entre los que encontrarás los descritos anteriormente y muchos más. Y si esto te ayuda ¡Será una gran historia para cuando sean mayores!", dijo el jefe de contenidos y relaciones industriales de Deezer, Mauricio Mendoza.

TOP NOMBRES DE NIÑOS

Stan

Este es el diminutivo de Stanley, el cual se popularizó gracias a la canción del rapero Eminem que fue lanzada hace más de 20 años. Su éxito continúa en estos días.

Jeremy

Es un nombre de origen hebrero, el segundo más utilizado por las personas según Deezer, algo que se debe a la canción “Jeremy”, de Pearl Jam.

Joe

Gracias al tema “Hey Joe”, de Jimi Hendrix el nombre ha alcanzado mucha notoriedad entre los padres que buscan un nombre para su hijo, pese a que la canción se lanzó en 1965 continua siendo una fuerte influencia.

Alejandro y Judas

El primero es de origen griego que significa “el protector”, mientras que Judas es hebreo. Ambos entraron a la lista de los nombres más utilizados, algo en lo que seguramente Lady Gaga ha tenido mucho que ver en eso gracias a los temas que llevan el mismo título.



TOP NOMBRES DE NIÑAS

Jean

Es uno de los nombres más populares gracias al tema “Billie Jean”, de Michael Jackson, de hecho es el más usado para las niñas, según el top de la plataforma.

Arabella

Es un nombre latín, que significa “altar hermoso”. Muchas personas se han inspirado en la canción de Arctic Monkeys para nombrar a su hija.

Angie

Significa "ángel" o "mensajero de Dios" y, por supuesto, llegó a la mente de muchos gracias a la famosa canción de “The Rolling Stone”, que nació en 1973.

Iris

Probablemente has escuchado a los Goo Goo Dolls y se te hace conocido el nombre, cuyo origen es griego.

Valerie

Es un nombre que proviene del latín. Debido a Amy Winehouse, con su canción “Valerie”, del 2006, se posicionó como uno de los favoritos hasta el día de hoy.