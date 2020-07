La música nacional sigue vibrando

No cabe duda que el salvadoreño sale adelante pese a las adversidades. Las redes sociales se han convertido en la plataforma por excelencia donde el talento artístico queda plasmado, en estos tiempos de pandemia. Cantantes, compositores y músicos no se han quedado de brazos cruzados. Desde sus casas se las han ingeniado para seguir produciendo. A continuación te compartimos un recopilado de recientes lanzamientos que ya puedes escuchar desde las plataformas digitales y disfrutar del talento nacional.

“Te esperé”

A finales del mes pasado, la cantante Pamela Robin presentó “Te esperé” una pieza musical que cuenta con su propio video oficial y que ya está disponible en YouTube. La distancia y el confinamiento lejos de desanimarla la motivaron a crear esta canción en colaboración con el artista mexicano Edgar Oceransky. Puedes escucharla en Spotify y Apple Music. Es una pieza que armoniza de principio a fin.



“Para mi corazón”

La cantautora Paty Menéndez no renuncia al amor aun en tiempos de tormenta. Menéndez es una de las artistas que ha conseguido sobresalir por su actitud positiva y con “Para mi corazón” demuestra que durante la pandemia sigue firme.

“Es un tema que explica cómo los seres humanos resurgimos de entre las cenizas. Cómo los problemas o el sufrimiento o el llanto nos pueden llevar a regar nuestra tierra y volver a florecer. Yo tomé todo lo que estamos viviendo ahora, que estamos en una situación súper incierta. No sabemos qué es lo que va a pasar y aparte de eso tenemos un distanciamiento con nuestros amigos y nuestros seres queridos. Que es algo que a muchas personas nos ha afectado. El hecho de no poder abrazar, estar cerca, poder compartir un café, una plática”, comenta sobre la canción que ya puedes escucharla en sus redes sociales y canal de YouTube.

La pieza forma parte de su próximo EP y tiene una fusión entre folclore y pop. “Este tema entra mucho en esta situación donde todo lo que vamos sufriendo, en el caos, nos va a servir para saber que los vientos siempre van a estar a nuestro favor, que después de la tormenta viene la calma”, agrega la cantante salvadoreña.

Como parte de la trayectoria de la artista se destaca su participación internacional en escenarios como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2016.



“One to say”

M.A.R.X. presentó en junio “One to say”, una canción inspirada en sus propias experiencias y en las que ha observado. El estilo de la canción es bastante influenciado por el sonido de los ochenta pero a su vez con pinceladas de pop de los 2000. En noviembre está planeando lanzar su próximo álbum. “El tema de la canción es parte de la historia que cuenta todo el álbum.

En este punto habla de estar en una relación. Pero estar en limbo emocional. Donde los dos se quieren y quieren seguir juntos, pero hay demasiados problemas y los hace dudar si deberían seguir o no. La canción hace la pregunta ¿quién va a ser el que diga la última palabra? Que decida dar el último paso y terminar la relación. Y queda en esa incertidumbre la canción porque es complementada por el resto del álbum”, comenta el hijo de Marito Rivera quien ya cuenta con ocho años de experiencia como solista y es conocido por temas como “Ambrosia”.



“Horny”

Nadine Masri es la nueva voz revelación femenina y a principios del mes pasado lanzó “Horny”, una canción que ella misma explicó se trata del deseo, del contacto con alguien. “Ya que en cuarentena pasamos tanto tiempo aislados y sin tener contacto con nadie físicamente (ya sea un abrazo, un saludo, un beso) habla sobre cómo deseo tener ese contacto cálido y físico con alguien mientras estamos viviendo en una época que eso se ha vuelto algo prohibido”, comentó la intérprete.

Pero además, habla sobre los retos que ha supuesto para ella el confinamiento, en cuanto al trabajo artístico. “Personalmente mi mayor reto ha sido la inspiración en el proceso de crear nuevos temas. Bien, me puedo sentar a escribir historias y cosas que pasan por mi cabeza. Pero siempre me ha gustado más escribir sobre experiencias en el mundo, sobre el amor, sobre personas... y estar encerrada me ha limitado un poco en esa parte, pero me he podido acostumbrar y encontrarle otro tipo de sentido a la vida también... todo cambia con el tiempo”, expresó la artista a Plus.

“Amor en cuarentena”

Es uno de los recientes lanzamientos de Grupo La Calle SV. La letra fue completamente compuesta por Betoswing, uno de sus integrantes. La hizo en su casa y aunque en un principio fue creada solamente para redes sociales, después surgió la idea de grabarla con sus hermanos.

“La canción nace de la realidad que estamos viviendo los salvadoreños. Con todos los chavos que por ejemplo estaban en el colegio, la universidad que ahí tenían su novia y ahora no la pueden ver, no pueden compartir con ese ser querido, con ese ser tan especial, por la pandemia”, dice Javi Jiménez sobre el sentido de “Amor en cuarentena” que ya está disponible en YouTube y plataformas digitales. Para el rodaje del video oficial, contaron con el apoyo de la youtuber colombiana Bianki Place y además incorporaron a sus fans como modelos, ellas les enviaron los videos a su fanpage.

“El mensaje que queremos transmitir es que puede que estemos separados ahorita en cuerpo pero siempre estamos cerca con videos, fotos y que el hecho de cuidarnos ahora podremos disfrutar de la compañía después”.



“Cuando estoy con vos”

Carol Hills invita a quien escucha “Cuando estoy con vos” a vivir una conexión muy íntima. La cantautora confiesa que el crear esta canción fue sumamente especial pues permite escapar de la cotidianidad y unir con los seres queridos.

“Esta canción nace de uno de mis ejercicios de ‘songwriting’ y yo escribí sobre mi café favorito que nace en El Salvador, bourbon rojo, nace en Chalatenango. Y yo quise escribir sobre qué es lo que me hace sentir el café y empecé a describir al café, los atributos, el sabor la personalidad del café como si fuera una persona. Y empecé a hablar de esa persona en la canción, pero en realidad es el café”, relata Hills.

El tema revelado el 5 de junio puedes escucharlo en su canal de YouTube o en su canal de Spotify. “En esta pandemia, el hacer café de especialidad en mi casa ha sido una experiencia muy bonita y he podido conectar con mi familia. Ha sido una experiencia muy bonita, entonces tomar café a las 5 de la tarde, para mí era uno de los momentos más bonitos de mi día. De eso se trata la canción de cuando estoy con vos se me olvida lo demás”, agrega.



“Más linda que nunca”

Hablar de la tierra de donde uno proviene automáticamente supone un caldo de emociones. El solista Carlos Ruano comparte que aunque es una pieza que ya tiene sus años, en estos momentos cobra mayor fuerza y la dedica a Santa Ana.

La canción originalmente fue escrita por Ruano hace 10 años, pero ha lanzado una nueva versión de corte pop producida por Josué de la O, tecladista de la banda que lo acompaña como solista. “La decidí sacar ahorita porque las fiestas julias se vieron frustradas y quise de alguna manera realzar el sentimiento santaneco. Es decir, a pesar de que no haya fiestas julias el espíritu y orgullo de sentirse santaneco está intacto”, dice sobre el propósito de su canción.

El video está disponible en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Ruano también platicó sobre cómo la situación de la pandemia lo ha afectado en su carrera como solista y la forma en cómo está saliendo adelante. “Ahorita ha tocado reinventarse. Porque no hay manera de poder trabajar normalmente. Estoy haciendo shows online. También estoy generando la grabación de jingles y de canciones que la gente me encarga. Eso es lo que básicamente estoy haciendo para subsistir pero no es lo mismo a tener la libertad para trabajar. Ha tocado reinventarse y voy aprendiendo”, agrega.