La música salvadoreña se paraliza por la cuarentena del coronavirus

La cuarentena nacional para la contención de la pandemia del coronavirus ha dejado fuera de competencia a los artistas y bandas musicales. Tras el anuncio de la cancelación de espectáculos públicos de manera indefinida (al menos hasta que dure esta cuarentena de 21 días) por parte del Ministerio de Gobernación la noche del miércoles y el previo anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, de la prohibición de concentraciones de 500 personas o más, los contratos se cayeron.

Mientras tanto, los artistas salvadoreños radicados en el exterior o quienes residen en El Salvador y cumplen con presentaciones en Estados Unidos viven una suerte dispar.

Los solistas Jasid Guerrero y Óscar Platt, quienes viven en los Estados Unidos afirmaron que su vida continúa normal, sin mayores sobresaltos y que, a pesar de que se están cancelando conciertos y otras actividades multitudinarias, no se han visto afectados ya que sus shows son en clubes.

En esa línea, la agrupación nacional Marito Rivera y su grupo Bravo, que realiza su primera de tres giras programadas para 2020 por diferentes estados en ese país, continuará hoy en Virginia, con un espectáculo en el "El Fogoncito", en Manassas, y mañana lo hará en "El Carbonero", en sus sedes en Annapolis y Hyattsville.

"He platicado con el contratista y en apariencia está todo bien", dijo Marito Rivera en conversación telefónica con LA PRENSA GRÁFICA.

La gira continuará la otra semana, siempre en Virginia con presentaciones en el "Diamond Lounge", en Annandale y luego el sábado 21 en "Club Rumors", en Worcesters y cerrarán el domingo 22 en un lugar aún por confirmar.

"Será bueno que pase este fin de semana para ver cómo será el comportamiento de los eventos", agregó el líder de la agrupación.

Tras completar sus compromisos, el músico apuntó que junto a sus nueve acompañantes volverán a El Salvador el 24 de marzo, lo que les obligará a pasar a cuarentena, algo que les ha mantenido ocupados a pesar de la distancia.

"¿A quién le gusta que lo detengan (en cuarentena)? Esperamos que las medidas tomen otro rumbo, pero si hay que hacerlo, ni modo", apuntó.

No ocultó tener "un poco de miedo" y además estar dándose "indicaciones con los hijos". "No estar en el país y al llegar no estar con ellos, será difícil", agregó.

El músico con 50 años de trayectoria dijo que si el panorama no mejora, "no habrá trabajo ni aquí ni allá y eso es un duro golpe al entretenimiento".

Ya lo viven

Justamente, los artistas que están en El Salvador ya viven ese "golpe". En un sondeo con diferentes representantes de orquestas y solistas, se conoció que casi de inmediato comenzaron a posponerse o cancelarse las agendas de presentaciones el miércoles y eso aumentó ayer.

"Los mensajes no han dejado de caer indicándonos que ya no proceden las presentaciones o buscando otras fechas para que puedan realizarse. Con algunas es posible; otras no, pues son fiestas patronales y esas tienen su tiempo para realizarse", comentó Alfredo Barahona de Eventos Premier, que agremia a la Orquesta Premier, Los Dinamiteros, Banda Los Jefes, Los Cocodrilos y Los Redd.

Asimismo, distintos artistas de la Asociación de Grupos y Orquestas Salvadoreñas (AGOSAR) confirmaron la suspensión de sus espectáculos; entre ellos Melao, Joan Alfaro y La Máquina.

El presidente y representante de AGOSAR, Jhosse Lora, dijo que solo les resta "acatar lo que ha dicho el Presidente. No podemos hacer mayor cosa, las fiestas patronales serán suspendidas. Donde se pueden defender los artistas es en los clubes, pero no todos tienen esas oportunidades. Depende muchas veces de los alcaldes", amplió.

En otros casos como la Orquesta de los Hermanos Flores, la cosa fue igual y ya se suspendió todo lo inmediato, de acuerdo a su gerente de comunicaciones, Hugo Ortega.

"Es lamentable, pero definitivamente la salud y la protección del pueblo es primero", señaló.

Asimismo, la solista Julissa Ventura confirmó al menos seis presentaciones que ya no realizará en marzo y por su cuenta, Pamela Robin, también sufrió la suspensión de dos presentaciones.

Los de afuera

En el ámbito internacional, la productora Two Shows anunció que, por estar fuera de la cuarentena de 30 días, el concierto de la banda estadounidense KISS aún se mantiene para el 24 de abril; mientras que Producciones Roma confirmó que el de Carlos Vives, del 26 de marzo, se programará en otra fecha.

En otro orden, la agrupación mexicana La Adictiva, que ya estaba en el país, tendrá que reprogramar el espectáculo que tenía pactado para hoy en el CIFCO y de igual manera; mañana, el Christian Fest, a realizarse en el estadio Cuscatlán con los artistas cristianos Funky, Redimi2, Alex Zurdo, Ingrid Rosario y Marcos Vidal no se llevará a cabo.

Finalmente, el martes 17 se canceló la presentación de la banda sueca de death metal Amon Amarth, informaron organizadores.