"La nostalgia es mi lienzo"

Frescura, relajación, nostalgia y sencillez, son parte de las sensaciones que provoca La Galli, en cada una de sus canciones. Una salvadoreña, radicada en el Bronx, Nueva York desde hace 12 años. Influenciada por géneros como el indie pop o el R&B.

Sus letras son tan sencillas como ella misma. Sus melodias, contagiantes como su risa y su voz. Una mezcla que sin duda garantiza conquistar a todo aquel que la escucha por primera vez o sigue su trayectoria desde hace un tiempo cuando, por fin, se decidió a compartir su talento con el mundo, especialmente con los salvadoreños, con quienes está agradecida por la aceptación.

Graduada del CENAR, La Galli se ayuda de un instrumento de cuerda en el que ha encontrado todos los colores musicales y las sensaciones que necesita para darle sonido a sus nostálgicas canciones. Es así, que en febrero regresó a El Salvador para promocionar su gira "Cariño Mío" en diferentes lugares, especialmente teatros a escala nacional y esta noche, en el Club La Dalia, presentará el video de su sencillo "Camisa Amarilla", además de un corto concierto acústico.

¿Por qué "La Galli"?

Bueno, el nombre viene de "gallinita". Yo vivo en el Bronx (Nueva York), entonces crío gallinas (ríe). Tenía como 15, ahorita las tengo abandonadas (porque está en el país) pero me las están cuidando muy bien.

Y tu proyecto, "La Galli", cuándo empieza?

Empieza siempre en Nueva York, tocando en bares de mujeres. Siempre he tenido un gran apoyo de negocios creados por mujeres, también mis maestras de música son mujeres y mi comunidad que me ayuda más LGTB. El proyecto se forma en Nueva York, con maestras de Colombia donde me especializo en voz, ukulele y composición.

En tu perfil de Instagram hablas de Rocky el Inmortal, ¿Quién es?

(Ríe a carcajadas) Bueno, es mi nombre artístico, en él me inspiré. Rocky es una gallina que creía ser gallo, como lo único que no puedo tener legal en Estados Unidos son gallos, porque se ocupan para peleas. En un gallinero siempre tiene que haber una gallina más fuerte de todas. Entonces, "Rocky el Inmortal" era como la jefa y era la que protegía a las demás, pero recibió un atentado de un mapache, quedó casi destrozada la pobre. La rescaté pensando en que se me iba a morir, pero le pregunté "¿te quieres morir, te sacrifico y ya no sufres? Parpadéame una vez para matarte o parpadéame dos, para que no te sacrifique" y no me lo vas a creer, pero parpadeó dos veces. La salvé, duró 12 años. Ella era la más viejita de todas mis gallinas, pero yo les digo que era un gallo en femenino, entonces "Rocky el Inmortal" es mi galli, de gallo, no de gallina. Es las historia de "Rocky el Inmortal" que nunca falleció.

Estreno. La Galli lanzará hoy en Club La Dalia el video de “Camisa Amarilla” y ofrecerá una breve presentación.

¿Cuál es la mejor hora para componer tus canciones?

Fíjate que la verdad que soy muy vaga (perezosa) no soy alguien muy activo (ríe). Duermo casi toda la mañana y tipo 2 o 3 de la tarde ya estoy activa (vuelve a reír de forma contagiante). Ahora en El Salvador ya me despierto más temprano, pero allá (en EUA) tenía un trabajo en la noche. Pero la hora más creativa para mí, son las 3, 4, 5 de la tarde. Ahí se compone.

¿A qué le cantas, Galli?

Pues le canto a la cotidianidad. Me encantan las cosas simples, la forma de vivir, he tenido la fortuna de tener lugares donde he vivido poco inusuales pero es la realidad de muchas personas que viven así. Por ejemplo, yo soy originaria de Soyapango y mi familia. Nos asentamos en el Cerro San Jacinto, parte de mi familia nos tocó al otro lado y los otros en la entrada al Teleférico. Entonces teníamos ahí casas grandes con patios enormes, y teníamos cultivos y naturaleza y animales. Cuando me tuve que mudar a Nueva York, pues me llevé todo lo que podía y lo implementé en la forma de vivir allá, en apartamentos que no tienen patio, pero por suerte el Bronx si tiene y la comunidad latina sí tiene bien arraigado lo suyo, de su propio país. Mis vecinos y yo teníamos como un trueque (ríe), yo les doy huevos y ellos hortalizas. Eso más que todo, le escribo a esa añoranza de estar fuera del país, de no estar en el mar... De hecho, ahorita estoy en el mar comiéndome un pescado frito. Entonces eso, le escribo a las cosas simples de la vida, rutinaria y a los detalles de El Salvador que me los llevé y me los llevo a donde voy, a cualquier país a donde vaya. Y de eso tratan mis canciones. "Pescado Frito" es la añoranza del Puerto...

¿Cómo fue que descubriste esa chispita dentro de ti para escribirle tanto a la cotidianidad?

Desde pequeña me ha encantado la música, desde pequeña me gustó cantar y me encanta el sistema musical. Me regalaron una guitarra y entonces estaba como jugando de niña... Yo soy una mujer bien pequeña, mido 1.50 metros (ríe) entonces me quedan súper gigantes las guitarras, por eso decidí comprarme un ukelele. Escuchar esos sonidos, porque tiene una gama enorme de sonidos, como colores... Ahí encontré la chispita, en esos sonidos para poder inspirarme en cosas sencillas. Solo escuchar una melodía y tratar que una historia encaje en esa melodía. Así, así se forman mis canciones.

Para alguien que nunca te ha escuchado ¿con cuál canción tendría que empezar, para conocerte y enamorarse de tu música?

(Suspira) Bueno, para conocerme muy, muy bien seria mi poema de Alfredo Espino...

La Galli.

¿Un rancho y un lucero?

"Un Rancho y un lucero", sí. Esa canción abarca todo el sentimiento que tengo, que me refleja y me identifica, por la melodía y la música. Yo diría que esa, sin duda. Ya luego escuchan mi trabajo (ríe).

Me gusta mucho, de hecho, una frase que dices: "lo que los pobre queremos, lo que los pobres amamos, eso que tanto adoramos es porque no lo tenemos"...

Sí, siempre estamos buscando eso que no tenemos. Toda la vida estamos pensando en que si alcanzamos eso, va a ser la última cosa que vamos a desear como humanos. Luego la tenemos y ya no es la que necesitamos. Nos hace pobres, porque todo el tiempo estamos que necesitamos algo. Necesitar es la definición de ser pobre, siempre necesitamos algo más y creo que eso es muy fuerte porque siempre andamos en la búsqueda de algo...

Al escucharte cantar, Galli, transmites frescura, nostalgia... ¿eso es lo que buscas que sientan al escucharte?

Sí, la verdad es que la nostalgia, para mí ha sido mi lienzo, mi estructura, porque era una necesidad mía de decir "me siento triste porque no estoy en mi país". Extraño a la gente que dejé aquí, a los novios que también dejé y ahora ya tienen su vida, los paisajes, la frescura de la gente acá, la comida... Todo eso siempre es una nostalgia que la tengo. Cada vez que me voy, me sucede. La nostalgia para mí es mi lienzo, en ese momento.

A quién admiras de artista nacional. ¿Hay alguien con la que te sientas identificada como artista?

Acá en el país tengo varias. Me encanta la escena musical femenina, podría mencionar a Las Musas (Desconectadas) que son mis hermanas y las admiro mucho porque son cinco mujeres creativas todo el tiempo. También otra chica que me ha impactado, que conocí hace poquito, se llama Gabriela Triste, me encanta, está muy buena ella. De ahí, las directoras de la Orquesta (Filarmónica de El Salvador) tienen una fuerza increíble, he trabajado con ellas y la admiro mucho porque es una dedicación y una estructura tan organizada que me impresiona mucho la fuerza de ellas Alejandra Bustamante y Paula Burgos...

¿Cómo ves los espacios para las mujeres artistas en nuestro país?

Si me hablan de artistas nacionales, estoy encontrando a muchas chicas jóvenes que están haciendo música muy buena, como Florence Umaña, ella es muy buena. Yo no he tenido la oportunidad de platicar directamente con ella pero veo que se están abriendo camino. Tuve la oportunidad de estar en estos premios Música 503... Veo que sí se está abriendo, pero aún, el rubro de la música nacional aún está dominado por los hombres. Pero, poco a poco creo que vamos cambiando, pero aún hay mucho trabajo que hacer...

¿Qué mensaje podrías compartirle a esos jóvenes que están queriendo abrirse paso en la música o están buscando su identidad dentro de ella?

Creo que esto es un proceso. Yo me desvié mucho, yo estudié dos carreras porque no sabía qué hacer con mi vida. Estudié cosas porque la sociedad te dice que tenés que hacerlo, porque tenés que ganar un salario estable, pero todo suma, nada te quita. Todas las cosas buenas que tú hagas en algún momento te van a ayudar. Nunca hay que olvidar qué es exactamente lo que uno quiere, examinarse y decir esto es lo que quiero. Si es la música, pues siempre hay que anotar todos los deseos en un cuaderno, todas las inquietudes, porque luego eso se puede transformar en canciones.

¿Quién es?

Nombre completo: Lissette Sánchez, La Galli

Nacimiento: Soyapango, San Salvador

Trayectoria: Graduada del CENAR. En el 2020, culmina sus estudios con honores Cum Laude de la Universidad The City College of New York, en donde finaliza su doble carrera universitaria, en Artes Plásticas y Ciencias de la Educación.