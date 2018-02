La novela de Andrea Silva que no te va a gustar, pero tenés que leer

"Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros", fue lo último que me dijo Andrea Silva cuando ya había terminado nuestra entrevista. Íbamos caminando para hacerle unas fotografías y me detuvo para decírmelo. Yo tomé mi libreta y anoté, porque me dijo que era su frase favorita.

Le tomé muchísimas fotografías para ilustrar esta nota. "De haber sabido habría venido más yo, más cómoda", me dijo. Andaba puesta una chaqueta de mezclilla, jeans y tacones. Y una cadenita de la Virgen de Guadalupe le colgaba del cuello.

Andrea Raquel Silva tiene 23 años de edad. Ya se graduó de la universidad -es licenciada en Administración de Empresas- y ya escribió su primer libro. Su primer nombre es el que escogió para firmarlo, aunque la mayoría de sus amigos la conocen como "Raque".

El libro se titula "#NoTeVaGustar"; dice verdades que no queremos escuchar, asegura. La frase del inicio es atribuida al filósofo francés Jean Paul Sartre... Y... ¿qué hacés con lo que hicieron de vos?

"Si tu novio te dio baje, ¿qué vas a hacer con el siguiente? ¿Le vas a dar baje vos?", me cuestionó, aunque en realidad no estaba esperando una respuesta. Ella solo quería plantearme uno de los mensajes que espera que su texto deje a los lectores, porque cree que al final, todos tenemos "una plática pendiente o un perdón sin decir". "Hay personas que cargan un letrero de 'busco desquitarme'", se ríe.

ASÍ INICIÓ

La idea de escribir un libro la tuvo cuando una amiga le contó algo de una amiga que no conocía y después se hizo su amiga (sí, así de enredado). Empezó a escribir la historia de ella - que ahora sí es su amiga- y le agregó "mucha imaginación". Tan pronto como pudo, se la mostró.

"Te hice algo, pero no te va a gustar", le dijo, y luego le pidió permiso para publicarlo con nombres ficticios. Pedir su autorización fue lo más difícil, confesó. Seguramente ya entendieron el título de la obra.

Andrea dice que el libro también refleja algunas de las tendencias de los jóvenes en redes sociales. Buscó la ayuda de un psicólogo para tratar de entender por qué las personas se comportan de una forma que demuestra mucha inseguridad y eso está plasmado en el texto, que además está lleno de desamor, ficción y fantasía.

“La mayoría de jóvenes presumen el número de personas que conocen en redes sociales, pero no se conocen ni ellos mismos. Las redes se basan mucho en la apariencia y las personas juzgan por lo que ven ahí”, me dijo.

“Yo también soy una víctima, no me excluyo, solo creo que es importante saberlo. Uno se muestra necesitado de aprobación”, agregó.

LA HISTORIA

Solo para darles un preámbulo, el libro trata de una joven que vive en el futuro (2118) y busca el amor, pero ya no existe. Ella regresa al 2017 para darse cuenta cómo es que todo se fue deteriorando. Dice que la historia de su amiga es bastante cliché, es la típica niña a la que el novio la deja por otra, pero el punto son los mensajes de fondo, asegura.

Andrea escribe desde que tenía ocho años, pero nunca lo dio a conocer. Comenzó con cuentos infantiles y su favorito es el del hombre de jengibre. Luego dejó de escribir y retomó el hábito a los 21, cuando egresó de su carrera. “La gente me contaba sus problemas y yo les escribía un poema. Cuando me contaban historias se me venía uno a la cabeza. A veces me detenía y me daba miedo que la gente pensara que eran cosas personales”, cuenta.

Ahora sus amigos le escriben para pedirle que les haga poemas de sus experiencias. Tiene planeado publicar otros dos libros este año, uno de poemas y uno sobre su vida.

OTRA ESCRITORA LA APOYÓ

Andrea Silva se encontró en una de las ediciones de “El Mercadito” -que apoya a emprendedores locales- a Anna Simón, otra escritora salvadoreña que tiene su propia editorial: “El Nahual”. Esta tiene dos años de funcionar. Le pidió su tarjeta y la llamó para pedirle una cotización. “Le mandé mi novela, la leyó y le gustó”, comenta.

En tres meses ya estaba corregida y diagramada. Para cumplir su sueño de publicar, Andrea tuvo que ahorrar mucho, pues tuvo que hacer una gran inversión monetaria. Dice que su propósito no es sacar lucro, le basta con la satisfacción de haber publicado su novela.

“No he sentido mayor satisfacción en mi vida que cuando ya la vi impresa”. Andrea Silva.

El libro podrán encontrarlo en unas semanas en Librería La Ceiba, a un precio de $14.99. Inicialmente solo se imprimieron 50 ejemplares.

ANÉCDOTA

Algo que le causa mucha gracia es que varias personas le han preguntado: “Mirá, ¿y yo estoy en el libro?

“¿Verdad que yo soy ‘tal’?”, “¿Quién es la ‘chera’?” y “Te pago si me decís quién es” son otras frases que escucha a menudo, por parte de personas que han leído algunos capítulos.

Si no, le cuentan algo y le dicen “Raque ¿y eso lo vas a escribir en un libro? -Ambas nos reímos cuando me dijo esto. Estábamos sentadas frente a frente, en la mesa de una cafetería.

A Andrea le gusta mucho leer y lamenta que sea algo de lo que no todo el mundo disfruta. El Principito es su favorito de todos los tiempos y le gustan los poemas de Roque Dalton y de Gustavo Bécquer.

Andrea se ve seria, pero en realidad no para de hablar ni un solo momento. Su mayor miedo es que se le vaya el tiempo y no pueda cumplir todos sus sueños por estar esperando el “momento adecuado”. Desde pequeña ha sido independiente.

-“Siempre he sentido que creo mi propio mundo, mi burbuja, pero me gusta vivir ahí, ¿sabés?”, finalizó.

A Andrea la volví a ver para tomarle otras fotografías. La segunda vez llegó con una camiseta negra y unas “flats”.

Posdata. La verdad no tenía ni idea de cómo empezar esta historia, pero ella me dijo algo que me marcó: "Para escribir, tenés que ser responsable, porque a veces no tenés ganas o no estás inspirado, pero sabés que tenés que terminar. Cuando ya estás sentada y empezás a escribir, la inspiración llega". Y justo eso fue lo que hice.