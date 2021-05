La nueva película de Martin Scorsese tendrá un elenco de lujo y un presupuesto récord

El director estadounidense de 78 años Martin Scorsese no se detiene. Y ya prepara todos los detalles para su nueva cinta, una producción que representa un récord en su trayectoria como cineasta, ya que tendrá el presupuesto más alto de su carrera: $200 millones, inicialmente.

Se trata de “Killers of the Flower Moon”, una historia basada en el libro del periodista David Grann, “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” y narra una serie de asesinatos sucedidos en la población de Osage, cuando se descubrió que aquella tierra era muy rica en petróleo.

La película es protagonizada por Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone y Jesse Plemons.

La producción está a cargo de Apple Films y la filmación se lleva a cabo en Oklahoma, Estados Unidos, luego de presentar casi un año de retraso por la pandemia. El filme es del género western y se ambienta en los años 20.

Una primera imagen de la película fue revelada por Apple TV y retomada por DiCaprio, en su cuenta de Instagram, el actor interpreta a Ernest Burkhart, y aparece junto a Gladstone, quien da vida a Mollie, una mujer indígena Osage.