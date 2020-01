La orquesta Don Bosco se reencuentra

Lo que bien se aprende, no se olvida y, para muestra un botón: este sábado 25 de enero, desde las 7 de la noche, los que fueran miembros juveniles de la Orquesta Don Bosco en las décadas del 60, 70 y 80, ejecutarán los instrumentos y unirán sus voces en un concierto de reencuentro con fines benéficos.

El espectáculo, a realizarse en el auditorio del Colegio Santa Cecilia, de Santa Tecla, juntará en escena a veinticinco artistas, nueve de ellos, salvadoreños en el exterior (Estados Unidos, Italia y Argentina), quienes interpretarán canciones de Ray Conniff, Alberto Cortez, Los Venturas y otros connotados personajes y bandas.

Los fondos recaudados durante la velada ($5 por persona) se destinarán a la compra de instrumentos musicales y la puesta en camino de una escuela de música para niños de escasos recursos en el país.

La idea de esta academia surge del ejemplo del padre Víctor Manuel López (QEPD), quien sentó las bases de la Orquesta Don Bosco en 1958. Muchos de los que aprendieron a tocar instrumentos, cantar y hasta bailar, ahora viven de ello y quieren dejar un legado a las nuevas generaciones, como lo hizo el padre Víctor.

Uno de esos músicos es Ricardo López, que fue el baterista desde 1967 hasta 1978 y a quien el concierto le significa muchas cosas, sobre todo agradecimiento.

"Para mí es un privilegio y un gusto muy grande volverme a reunir con las personas a las cuales yo me debo. Si no fuese por la orquesta no habría conocido una batería", apuntó el ahora maestro de percusión.

Otro es Mario Lazo, quien cantó, bailó y fue maestro de ceremonia de la Don Bosco, entre 1977 y 1982 y ahora es abogado. "Este es un verdadero reencuentro y estamos muy felices por todo lo que está pasando", agregó.

En total son al menos 100 los exintegrantes de la orquesta que están en comunicación constante para este evento. Cuarenta y cinco de ellos participarán en el evento, 20 tras escena en la parte de la organización.

El montaje del show está garantizado ya que, también un extrompetista de la Don Bosco y ahora productor de espectáculos, Juan Najarro, estará a cargo.

Este concierto, de acuerdo a Lazo y López, será el primero de muchos, pues la Orquesta Don Bosco quiere renacer para extender su proyección social.