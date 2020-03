La otra faceta de Mon Laferte

Al parecer no es raro ver a Laferte viajando con grandes maletas, pues incluso lleva sus lienzos a las giras de conciertos en las que le gusta pintar. También dice que se ríe mientras pinta y se inspira en todo lo que ve.

Comenzó a realizar cuadros hace unos 10 años y no estudió formalmente, pero tuvo ayuda en casa. "Mi padre es pintor y me enseñó algunas técnicas, él es muy del pueblo, pinta todo", dijo. "Pinto para no hablar, yo estoy acostumbrada a estar en el escenario, pero muchas veces estoy dentro de otro personaje".

La curadora Brenda Luna dijo a The Associated Press que con Laferte realizaron el mismo proceso que con los otros expositores en el museo. "Como todos los artistas, nos mandó su carpeta, la revisamos, fuimos varias sesiones a su estudio y revisamos la obra", dijo Luna.

La muestra incluye cerca de 70 piezas entre dibujos en tinta y marcador, óleos y pintura en acrílico, y una muñeca gigante, como las que Laferte presenta en sus conciertos. Sus obras destacan por su multiplicidad de personajes femeninos, muchas veces con desnudos explícitos con vello púbico, algunos mutilados, otros con el rostro expresivo.

"Son dibujos a manera de caricatura, pero ya viéndolo detalladamente es una obra muy fuerte que sí trae implícitamente una carga de violencia y de acoso a las mujeres", dijo Luna. "Pero como está pintado todo a manera como naive (inocente) no se nota esta parte que ya después viéndola bien ya ves que es una obra fuerte, hay algo más allá".

El fin de semana previo a la inauguración de la exposición Laferte se presentó en un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.