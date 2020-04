Desde su aislamiento por la pandemia, Natti Natasha participó en el especial "One World: Together At Home", dirigido a contribuir a la lucha contra el coronavirus y celebrar a los trabajadores de la salud en el frente de la batalla.

La cantante dominicana, que esta semana se convirtió en la primera artista urbana femenina en sobrepasar 2.000 millones de vistas en YouTube con un solo video ("Criminal", con Ozuna), dice que "la pandemia nos ha afectado a todos" y que debemos unirnos desde la distancia.

"Es importante que nos unamos para inspirar a que el mundo tome medidas que aumenten el apoyo a la respuesta global sobre el covid-19", dijo Natasha.

"One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa") comenzó a las 2 de la tarde de Nueva York como un evento de seis horas vía streaming al que siguió un concierto de Lady Gaga.

La lista de participantes incluye a luminarias como los Rolling Stones, Alicia Keys, Paul McCartney, Elton John, Jennifer López, Billie Eilish, Lizzo, John Legend y Taylor Swift, y los reggaetoneros colombianos J Balvin y Maluma, en el concierto televisado que tendrá como anfitriones a Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Natti Natasha apareció en el evento previo junto a Anitta, Becky G, Juanes, Luis Fonsi y Sebastián Yatra. "Estoy agradecida de que junto a otros artistas internacionales pueda unir mi voz a esta causa para no sólo inspirar cambio, sino para apoyar y agradecer a todas las personas del sector de salud que están poniendo sus vidas en riesgo para protegernos a nosotros", dijo Natti Natasha a la AP desde su casa en Puerto Rico.

Dijo que está llevando la cuarentena "como todo el mundo: en casa, respetan