La pasión por el buen ritmo

El talento musical que hay en el país está más que demostrado y, como dicen, para prueba un botón: The Anders Project, una banda naciente que está creando una nueva propuesta musical.

Son seis los ingeniosos músicos que conforman este proyecto bajo el liderazgo y dirección de Manuel Alexander Huezo, quien ya registra más de dos décadas de experiencia y quien ha pisado los principales escenarios del país.

“Curiosamente y en un inicio el proyecto era para música electrónica, porque me agarró esa onda. Pero después me di cuenta que tenía muchas composiciones, y dije: ‘mejor no, hagamos una banda que toque música instrumental’, y comenzamos a reunir a todos los miembros”, menciona Alex Huezo, como es conocido en el mundo musical.

Alex comenzó con la creación de las melodías en el estudio y a grabar su nueva propuesta musical; al final de esa fase se dio cuenta que ya había producido varias tonadas y que lo mejor era formar una banda: así nació The Anders Project en junio de 2016.

“Es un proyecto meramente de Alex, es quien le ha dado forma y lo ha trabajado, nosotros lo que hemos hecho es acoplarnos como una banda. Todos tenemos carrera musical y hemos producido música original, que es lo más importante”, comenta Juan Carlos Erquicia, miembro de la banda.

La música de la banda es una mezcla de géneros que les permite enriquecer cada canción y ser un proyecto innovador que puede satisfacer la demanda que hay en los escenarios del país.

“Hay una mezcla de diferentes géneros de los cuales hemos tocado nosotros y eso nos permite tener una diversidad de opciones para componer y proponer nuevas alternativas musicales que son ideales para este nuevo proyecto” señala Guillermo Zavala, integrante de la banda.

Lanzamiento y proyectos

El grupo tiene 10 canciones montadas y esperan terminar con tres más para concluir con su primer disco, con el objetivo de que los amantes de la buena música puedan recibir, vivir y sentir con cada canción.

“Por lo que es de novedoso el proyecto fue la razón por la que dije que sí. Para mí, es más divertido lo que estamos proponiendo, ingresando en otro nivel y mundo musical, es algo realmente difícil de hacer”, sentencia Erquicia, bajista de la banda.

El lanzamiento de su primer disco será “Pollux”, para lo cual están planificando que sea en el Teatro Nacional.

“Los retos que tenemos es la presentación del disco que tentativamente será el 8 de abril, si conseguimos las respuestas a tiempo, con la idea de hacer una producción bien trabajada con visuales y con la intención de grabar un DVD”, comenta Huezo.

Asimismo, buscan nuevos retos en el extranjero; por eso Alex ha aplicado para participar en el Festival Latinoamericano en París, Francia, en el 2018, y para el festival de música en Noruega.