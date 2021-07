La precuela de “Los Soprano” lanza tráiler oficial y anuncia fecha de estreno

“Los Soprano” vuelven tras 14 años fuera de las pantallas, en la precuela “The Many Saints of Newark”, una película que ya mostró su primer avance, donde se puede apreciar a un Tony Soprano mucho más joven y que será interpretado por el hijo de James Gandolfini.

El trailer de adelanto de la película muestra a Tony Soprano joven, interpretado por Michael Gandolfini, quien tiene un enorme parecido a su padre, actor que falleció a los 51 años de un paro cardiaco.

La cinta “The Many Saints of Newark: A Sopranos Story” narrará la adolescencia de Tony Soprano y contará las historias de los mafiosos de Nueva Jersey a finales de los años sesenta.

La serie “Los Soprano” fue una exitosa producción transmitida desde 1999 a 2007 por HBO y se ubicó como una de las series más populares y queridas de la televisión.

Alan Taylor dirigirá “The Many Saints of Newark”, quien participó como director de algunos capítulos de “Los Sopranos” y “Game of Thrones”.

Dentro del reparto se incluyen: Alessandro Nivola como Dickie Moltisanti, Corey Stoll como Junior Soprano, John Magaro como Silvio Dante, Billy Magnussen como Paulie Gualtieri y Mattea Conforti como Janice Soprano.

Warner Bros, estudio detrás de la película, espera que la cinta sea un éxito y pueda ser candidata a algún premio de Hollywood en 2022.