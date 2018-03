La prueba de que Cecy Ayala tiene un abdomen de acero (+Fotos)

Es viernes, bailemos y si no pueden hagan el intento como me toca a mi!! #tb #lake #friday Una publicación compartida de Cecy Ayala (@cecyayalah) el 10 de Feb de 2017 a la(s) 12:21 PST

Cecy Ayala no tiene nada que envidiarle a otras figuras nacionales. La modelo de “Domingo Para Todos” tiene unas curvas peligrosas y está especialmente agradecida con una persona.La comunicadora de Telecorporación Salvadoreña compartió una fotografía donde luce bastante relajada y motivada en su visita por el Lago de Coatepeque.En el retrato otro elemento que no pudo pasar desapercibido fue su impresionante abdomen. La joven está muy agradecida con su hermana Paola Ayala -exmiss Mundo El Salvador 2013- porque la alienta a no darse por vencida en cada entrenamiento. Hay que mencionar que Paola es entrenadora profesional.No cabe duda que las hermanitas Ayala son una de las jóvenes más atractivas y carismáticas de la televisión nacional.