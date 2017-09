La receta del chef Ideas para reducir el uso de la sal

Muchas personas hoy en día padecen de trastornos de salud provocados por la mala alimentación y, ¿por qué no decirlo?, por la falta de información para entender qué comer o qué no comer.

La sal que no falta en nuestras cocinas (ni en ninguna mesa) aporta practicante el sabor a todo. Sin ella las comidas prácticamente no saben a nada. Sin embargo, el exceso de su consumo pueden dañar la salud. Por eso me gustaría darles unos consejos de cómo disminuir el uso de sal en las comidas sin que estas pierdan el sabor.

Hay estudios que muestran que reducir el consumo de sal podría reducir en miles la cantidad de infartos. Lo primero que debemos tener en cuenta si buscamos disminuir el consumo de sal es que el gusto por la sal es cosa de costumbre. Entonces, al disminuir las cantidades de sal en las comidas, poco a poco nuestro paladar se irá acostumbrando.

Para cocinar con menos sal, incorpore en las recetas especias aromáticas y hierbas que le darán mejor sabor a las comidas, como el tomillo, romero, albahaca, etc. Prefiera los alimentos frescos sobre los enlatados, pues estos últimos contienen altas cantidades de sodio; o sea, sal. Cocine más platos al vapor, pues de esta manera los alimentos conservan mejor sus sabores.

A la hora de cocinar salsas o caldos, recuerde que, al enfriarse, los sabores se intensifican. Tome esto en cuenta a la hora de calcular las cantidades de sal en este tipo de comidas. Reduzca en general las cantidades de sal al cocinar y deje que cada uno en su casa agregue sal a su plato si así fuera necesario. No tenga miedo de que al final las comidas puedan sentirse simples; de todas formas esto es más fácil de arreglar que un plato demasiado salado, que difícilmente lo podemos arreglar.