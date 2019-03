La romántica foto que captura el momento en que Álex Rodríguez le pide matrimonio a Jennifer López

El exbeisbolista estadounidense de los Yankees Álex Rodríguez volvió a publicar una romántica foto en la que dejó claro que su compromiso matrimonial con la cantante Jennifer López va muy en serio.

Si a los seguidores de esta famosa pareja no les bastó la foto en la cual el expelotero exhibía la mano de su prometida con el anillo de compromiso, Rodríguez decidió publicar este martes otra imagen en la que se le ve pidiendo la mano de su prometida.

La publicación tuvo lugar en la cuenta de Instagram de Rodríguez. En ella se puede observar al exbeisbolista, al estilo más clásico, arrodillado y colocándole el anillo de compromiso a la diva del Bronx en la playa. Aunque no es visible su rostro, sí es notable la emoción de López, mientras mantiene extendida la mano para que le coloque el anillo.

El post ha logrado más de 133,000 me gusta en los primeros minutos en la red social y está acompañado por el mensaje "Locking it down. #futuremrsrodriguez".

López y Rodríguez llevan dos años de relación, pero fue hasta el sábado pasado que hicieron público que se habían comprometido para casarse.

Ese día, el también comentarista deportivo publicó en Instagram un video donde preparó un camino de rosas para Jennifer López. En el clip se puede apreciar que la cantante ingresa a la habitación para encontrarse con las frase "I love you" en la cama.

Jennifer López se casó en tres oportunidades anteriormente. El primer matrimonio fue con Ojani Noa, en febrero de 1997, pero la relación duró solo un año. En el 2001 se unió con el bailarín Chris Judd y terminaron en el 2002.

Fue en el 2004 que Jennifer López se casó con el salsero Marc Anthony. El matrimonio duró siete años y tuvieron dos hijos.