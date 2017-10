La sabrosura extrema de Sharon Salazar

Sus inicios en el entretenimiento musical son como solista, trae el ritmo en sus venas. Sharon Salazar es hija de la cantante y abogada Karmina Salazar y del cantautor y arquitecto Carlos Hernández.

A corta edad descubrió que por vocación quería continuar ese camino de estar en el escenario y ofrecerse al público; por eso se educó en clases de baile y canto.

El arte lo ha trabajado de la mano con su carrera académica: es comunicadora con especialidad en marketing y publicidad y tiene su propia productora audiovisual. Innovar siempre está en su visión. Es por ello que, aunque reconoce que su aceptación como solista era formidable, deseaba poder llegar a más público aliada con grandes músicos y bailarines. Así nace su actual conjunto, La Diva Latina.

“Me lancé como solista primeramente y me fue bastante bien. La gente ha respondido. Estar en radio me ha favorecido porque he tenido una cercanía con la gente, que quizá no tenía”, dijo a “Toque de fama”.

Para comenzar con pie derecho, La Diva Latina es un show que sube la temperatura del público gracias al talento, carisma y belleza de su cantante líder, Sharon Salazar.

En su repertorio de canciones no pueden faltar las pegajosas letras de “Te aprovechas de mi”, “Ay, amor”, “Qué te pasa” y “Boca rosa”, con las que le cantan al desamor y cómo seguir adelante frente a una decepción amorosa.

Hace tres meses, en su canal de YouTube, lanzó el video oficial de “Ahora soy mala”, de su propia autoría, y durante el programa expresó que esta canción pretende ser un ejemplo de fortaleza ante las situaciones duras de la vida. “Nosotras vamos de buenas por la vida, pero de vez en cuando nos sacan lo mala”, comentó entre risas.