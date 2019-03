"La sirenita"a 30 años de su estreno

Jordi Benson era una estrella emergente en Broadway cuando Ariel se cruzó en su camino. Había estado en un musical efímero, "Smile", cuando Howard Ashman, su letrista y libretista, la invitó a audicionar para su próximo proyecto: una adaptación de "La sirenita", de Hans Christian Andersen.

Los productores querían usar a una misma actriz para los textos hablados y las canciones. Así que Benson, una soprano lírica, grabó en un casete la canción "Part of Your World" y se aprendió algunas páginas de diálogo.

"Corrí al baño de damas", recordó, "esperé a que todo el mundo saliera y me puse a hablarle al espejo, como tratando de conseguir cómo sonaría ella a los 16 años".

Y resultó ser una maestra de la imitación. "Empecé a cantar así como ellos, pero no trataba de ser ellos, solo era lo que oía. Eso es lo que sucede, uno empieza a sonar como lo que oye", dijo.

Alrededor de un año después de hacer la prueba para Ariel, recibió la llamada de que fue seleccionada para el papel. "Había olvidado por completo que había audicionado", contó. En ese entonces, el trabajo de doblaje no era muy glamoroso.

"No era un buen trabajo. Hacer doblaje era lo que uno haría si fracasaba en su carrera", señaló Benson. Pensó que Ariel sería solo otra marca en su currículum, pero "las cosas cambiaron de la noche a la mañana".

Impulsada por canciones de Alan Menken como "Under the Sea" y "Kiss the Girl", "La sirenita" ganó dos premios Grammy y recibió tres nominaciones al Óscar. Fue aclamada por la crítica (Roger Ebert la llamó "una fantasía animada alegre e ingeniosa") y recaudó $211 millones en el mundo.

Repercusiones

Una versión con actores reales está en desarrollo con nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda.

En los últimos 30 años, Ariel se ha convertido en el puente entre princesas clásicas como La Cenicienta y la Bella Durmiente y modernas como Mulan y Mérida. Y Benson se ha convertido en la embajadora oficial de Ariel (contratada para secuelas, videojuegos y cortometrajes) mientras le presta su voz a personajes como Barbie en la franquicia de "Toy Story".

Sus brazos siempre están abiertos para sus admiradores y ahora le da la bienvenida a una cuarta generación de seguidores de "La sirenita".

"Uno tiene este momento multigeneracional que las familias pueden compartir, y tengo la suerte de ser una pequeña pieza del rompecabezas de su historia", completó.