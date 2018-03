La sonrisa fingida de Melania Trump durante la investidura presidencial de su esposo

El ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania, continúan dando de qué hablar por el comportamiento que mantienen ambos en público, en el que la mayoría de las veces muestra una muy tensa primera dama.La más reciente ocasión fue captada durante la toma de posesión del multimillonario como presidente de la nación (véase a partir de una hora y 52 minutos).El video registra cómo una Melania muy seria tiene que dar una sonrisa forzada ante la mirada del magnate, pero solo es cuestión que este se voltee hacia otro lado para que la otrora modelo haga un brusco gesto para deshacer la fingida sonrisa y devolver su disgusto al rostro.Esto ocurrió durante la intervención del predicador cristiano Franklin Graham.No es la primera vez que se ve a Melania a disgusto con Donald. En otra ocasión, tampoco dejó que le tomara de la mano y en otra tampoco siquiera se besaron en la mejilla, solo llegaron a unos escasos centímetros y estiraron los labios para simular el gesto ante el público.Y ni hablar del baile inaugural de la presidencia Trump, muy criticado por ser notable la falta de química entre la pareja.

